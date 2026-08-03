Prijetio da će ubiti policajce, s jednim se i fizički obračunao

Kaotičan prizor odvijao se prošlog petka u Novalji, gdje je 44-godišnjak prijetio smrću policajcima, a zatim i fizički nasrnuo na jednog od njih.

Incident se dogodio 31. srpnja 2026. godine oko 13.10 sati, kada su policijski službenici postupali prema 44-godišnjem hrvatskom državljaninu.

On je, kako navodi policija, nakon prijetnji smrću, fizički napao jednog policajca pokušavajući ga spriječiti u obavljanju službenih zadaća. Policijski službenik pritom je lakše ozlijeđen.

Podnesene kaznene prijave

Osim napada na službenu osobu, 44-godišnjaka se sumnjiči i za oštećenje tuđe stvari.

Prema policijskom izvješću, oštetio je ogradu u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem u Novalji kako bi došao do svog osobnog automobila koji je prethodno premješten zbog nepropisnog parkiranja.

Protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prisile prema službenoj osobi, prijetnje i oštećenja tuđe stvari.