Turistica iz Turske ozlijedila kralježnicu u Dubrovniku. Vojska pomogla u noćnoj akciji, dignuta dva helikoptera

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) noćas je hitnim medicinskim zračnim prijevozom prevezlo tursku državljanku s ozlijeđenom kralježnicom iz Dubrovnika u zagrebački KB Dubrava na daljnje zbrinjavanje, izvijestilo je u subotu Ministarstvo obrane.

U 21.20 sati helikopter Mi-171sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila s četiri člana posade poletio je iz vojarne 'Knez Trpimir' kod Divulja prema Dubrovniku, gdje je preuzeo ozlijeđenu osobu i dva člana medicinskog tima u njezinoj pratnji, navode u priopćenju.

Foto: Hrz

Foto: Hrz

Izazovan let

Nakon povratka u Divulje, gdje ih je već čekao helikopter Black Hawk UH-60M s tročlanom posadom iz sastava 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila koji je došao iz vojarne " Lučko" Zagreb, ozlijeđena i medicinski tim prevezeni su u KB Dubrava, gdje je pacijentica predana na daljnje medicinsko zbrinjavanje u 00.45 minuta.

"Zahvaljujući brzoj koordinaciji i predanosti dviju eskadrila, ozlijeđena osoba je u najkraćem mogućem vremenu, unatoč izazovnim noćnim uvjetima, sigurno prevezena iz Dubrovnika u Zagreb", navodi MORH i dodaje kako je za obje eskadrile let bio izazovan, budući da se radilo o ozljedi kralježnice što zahtijeva iznimno miran i staložen let.

POGLEDAJTE VIDEO: Borba za svaki otkucaj! Ove godine presadili 12 srca, upravo presađuju još jedno!