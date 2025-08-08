VIŠE OZLIJEĐENIH /

Doznajemo detalje teške nesreće u Slavoniji: U bolnicu prevezli osmogodišnju djevojčicu

Doznajemo detalje teške nesreće u Slavoniji: U bolnicu prevezli osmogodišnju djevojčicu
Foto: Rtl

Djevojčica pri svijesti i stabilno i van životne opasnosti s lakšim tjelesnim ozlijedama.

8.8.2025.
17:27
Bojan Uranjek
Rtl
Teška prometna nesreća dogodila se u Čačincima nedaleko Našica, u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. U sudaru je ozlijeđeno pet osoba, od kojih je i osmogodišnje dijete koje je helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezeno u KBC Osijek. 

Iz KBC Osijek informacije o zdravstvenom stanju osmogodišnjeg djeteta priopćio nam je dr. Dalibor Divković, kirurg koji je dijete zaprimio.

"Djevojčica je pri svijesti, stabilno i van životne opasnosti s lakšim tjelesnim ozlijedama. Medicinski je obrađena i smještena u jedinicu intenzivnog liječenja gdje će se njeno zdravstveno stanje pratiti još nekoliko dana", kazao nam je Divković.

Neslužbeno doznajemo kako je došlo do sudara između automobila mađarskih registracijskih tablica u kojem je bilo pet osoba i automobila hrvatske registracije u kojem je bila obitelj i Zdenaca. 

