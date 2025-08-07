Strašni prizori u Zagrebu: 'Motocikl je potpuno zgužvan, vozač je sretnik ako je preživio'

Tri su se vozila sudarila u zagrebačkoj Držićevoj ulici kod Folnegovićevog naselja malo iza 13 sati.

Na fotografijama koje nam je poslala čitateljica, vidi se da su u nesreći sudjelovali motociklist, koji je završio pod bijelim vozilom, i još jedan automobil. Iz policije su potvrdili da je riječ o dva osobna vozila i motociklu, međutim još nema detalja o okolnostima i uzroku nesreće.

Kaciga motociklista je odbačena uz cestu, dok motocikl izgleda neprepoznatljivo.

Foto: Danas.hr/Čitateljica

"Strašan prizor, motocikl je zgužvan. Motociklist je pravi srećković ako je ovo preživio", kazala nam je Zagrepčanka koja je netom nakon nesreće prošla tim potezom.

Na terenu je Hitna pomoć, a za sada nema informacija o ozlijeđenima.

