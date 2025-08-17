Stablo palo na dijete (3) u Istri i usmrtilo ga na mjestu: Izgubilo je život zbog starih svadbenih običaja?

Trogodišnje dijete smrtno je stradalo u Istri u subotu. Kako je javila policija, oko 20 sati zaprimili su dojavu o događaju u kojemu je u mjestu Kršikla u okolici Pazina poginulo dijete. Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete.

Tim hitne pomoći iz Ispostave Pazin odmah je upućen na intervenciju te je u vrlo kratkom roku presreo vozilo u kojem su roditelji vozili dijete na hitnu.

Liječnici su odmah započeli s reanimacijom i poduzeli sve moguće mjere kako bi spasili život djeteta, no unatoč brzoj reakciji, ozljede su bile preteške.

"Unatoč svim naporima, dijete nažalost nije preživjelo. U ime Zavoda izražavamo iskrenu i duboku sućut obitelji u ovom iznimno teškom trenutku", rekla je ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list stablo je ondje bilo postavljeno u sklopu svadbenih običaja, koji su u nekim krajevima Istre i dalje živa tradicija jer se uz ceste nerijetko postavljaju stabla ili drveni lukovi kao simbol slavlja te znak obitelji i prijatelja da je u tijeku svečanost.

