Smrt na Kupi: Muškarac izgubio život u rijeci!

Na rijeci Kupi na lekeničkom području u mjestu Šišinec, u subotu u poslijepodnevnim satima utopio se 77-godišnjak, objavila je u nedjelju sisačko-moslovačka policija.

Policija navodi da je na mjestu događaja obavljen očevid te je naložena mrtvozornička obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.

