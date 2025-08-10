Smrt na Kupi: Muškarac izgubio život u rijeci!

POTRAGA U TIJEKU /
Drama na rijeci u Donjoj Dubravi: Pet ih skočilo s mosta, jedna osoba nije isplivala
Tragedija se dogodila u mjestu Šišincu
Na rijeci Kupi na lekeničkom području u mjestu Šišinec, u subotu u poslijepodnevnim satima utopio se 77-godišnjak, objavila je u nedjelju sisačko-moslovačka policija.
Policija navodi da je na mjestu događaja obavljen očevid te je naložena mrtvozornička obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.
