NALOŽILI OBDUKCIJU /

Smrt na Kupi: Muškarac izgubio život u rijeci!

Smrt na Kupi: Muškarac izgubio život u rijeci!
Foto: Zarko Basic/pixsell

Tragedija se dogodila u mjestu Šišincu

10.8.2025.
23:30
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Zarko Basic/pixsell
Na rijeci Kupi na lekeničkom području u mjestu Šišinec, u subotu u poslijepodnevnim satima utopio se 77-godišnjak, objavila je u nedjelju sisačko-moslovačka policija.

Policija navodi da je na mjestu događaja obavljen očevid te je naložena mrtvozornička obdukcija kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.

UtopljenikKupa
