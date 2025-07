Matko (29) je preživio tri ugriza poskoka! 'Mi u helikopteru, kažu da nema seruma...'

Iskustvo Matka Milina iz Štedrice u Dubrovačkom primorju, kojega je poskok ugrizao u tri navrata u njegovih 29 godina, spada u rubriku "Vjerovali ili ne".

"Brao sam rajčice u vrtu i nisam obraćao pažnju. Pecnuo me, a rođak i nevjesta su me prevezli do mosta na Bistrini. Tamo me čekao vrijedni tim Hitne pomoći iz Banića koji su me prevezli do Trstenog, gdje me preuzeo tim dubrovačke Hitne pomoći. Na licu mjesta su mi dali serum", ispričao je Milina za Dubrovački dnevnik.

Nakon toga je prevezen u dubrovačku Opću bolnicu, gdje ima samo riječi hvale za liječnike i bolničko osoblje.

Foto: Dubrovački Dnevnik

I jedno ovakvo neugodno iskustvo bilo bi previše, no Milin ih sada ima već tri. Nasreću, nijedan nije bio fatalan.

'Prvi put je bio šok'

Poskok ga je prvi put ugrizao prije desetak godina, samo nekoliko dana prije svadbe rođaka. Zmija je bila sakrivena u gumi automobila koji je bio parkiran blizu njegove kuće te ga je ugrizla za lijevu ruku.

Tada mu je bilo tek 19.

Odmah je nastupila panika, a onda i šok. "Bilo je devet ujutro. Susjed mi je prvi priskočio u pomoć, izletio je praktički u boksericama. Odveo me u Ston gdje se medicinsko osoblje brzo organiziralo i prebacili me kolima Hitne pomoći za Opću bolnicu Dubrovnik", prisjetio se.

"Prvi put kad mi se to dogodilo, bio je to šok. Osjećate vrtoglavicu, ne znate gdje ste, u kojem ste svijetu... Naravno i kako se bojite. Ruka mi je bila jako otekla, bila je modra", tvrdi Milin.

Nadao se da će mu to biti prvi i jedini susret sa zmijom, ali prevario se. Poskok ga je ugrizao i prije tri godine, za istu ruku dok je radio na čišćenju područja oko Pelješkog mosta.

U pomoć mu je uskočio poslovođa koji ga je vozio do Janjine, a cijelo vrijeme su bili u kontaktu s Hitnom koja je davala upute. "Kad smo došli u ambulantu, dobio sam lijekove, no situacije je bila alarmantna pa sam helikopterom doveden do Opće bolnice Dubrovnik", dodaje.

Pohvala liječnicima

Tijekom leta rečeno je da u bolnici nema seruma. "Digla se frka, u helikopteru je nastao show program... Hitna me čekala na helidromu, dalje su me prebacili do bolnice“, kaže Milin gdje je ipak uspješno zbrinut i liječen.

Za liječnike i medicinsko osoblje, kako Opće bolnice Dubrovnik, tako i Hitne pomoći, ima samo riječi hvale. Kaže kako su sva tri puta reagirali brzo i kako su mu pomogli, ne samo u liječenju, nego i u oporavku od šoka.

Zbog svog iskustva, upozorava sve ljude koje vole boraviti u prirodi da obrate pažnju krije li se opasnost.

"Nosite štap sa sobom, stvarajte vibracije na tlu, budite oprezni i prvo dobro pregledajte teren. Ako ne vidite poskoka, a ugrize vas, osjećaj je kao da vas je upekla pčela. No, područje ubrzo krene plaviti i oticati te je važno što prije se javiti liječniku. A onda možete biti mirni jer oni vrlo dobro znaju što rade i što dalje treba napraviti. Važno je ostati smiren, koliko god to možete biti“, zaključio je mladić koji kaže da s asfalta i mora više ne silazi.

