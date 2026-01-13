FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLAN ZA 2026. /

Zbog tetovaža je ostala bez vida i potrošila pravo bogatstvo: Sada se odlučila na šokantan potez

Zbog tetovaža je ostala bez vida i potrošila pravo bogatstvo: Sada se odlučila na šokantan potez
Foto: Instagram
Amber Luke, tridesetogodišnjakinja iz Brisbanea poznata kao 'najtetoviranija žena Australije', provela je cijelo desetljeće bez da je vidjela svoje lice bez tinte. Njezino tijelo, prekriveno s više od 600 tetovaža na 98 posto površine kože, postalo je platno na koje je potrošila više od 225.000 eura. Njezin jedinstveni izgled donio joj je internetsku slavu i nadimak 'Plavooka bijela zmajica', no sada, na pragu novog životnog poglavlja, odlučila je okrenuti novu stranicu. Amber je započela proces laserskog uklanjanja svih 36 tetovaža s lica, s ciljem da do 2027. godine ponovno sretne ženu koju ne pamti.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.1.2026.
10:39
Lorena Motik
Instagram
TetovažeZahvatPromjenaModifikacije
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PLAN ZA 2026. /
Zbog tetovaža je ostala bez vida i potrošila pravo bogatstvo: Sada se odlučila na šokantan potez