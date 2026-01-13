Zbog tetovaža je ostala bez vida i potrošila pravo bogatstvo: Sada se odlučila na šokantan potez
Amber Luke, tridesetogodišnjakinja iz Brisbanea poznata kao 'najtetoviranija žena Australije', provela je cijelo desetljeće bez da je vidjela svoje lice bez tinte. Njezino tijelo, prekriveno s više od 600 tetovaža na 98 posto površine kože, postalo je platno na koje je potrošila više od 225.000 eura. Njezin jedinstveni izgled donio joj je internetsku slavu i nadimak 'Plavooka bijela zmajica', no sada, na pragu novog životnog poglavlja, odlučila je okrenuti novu stranicu. Amber je započela proces laserskog uklanjanja svih 36 tetovaža s lica, s ciljem da do 2027. godine ponovno sretne ženu koju ne pamti.