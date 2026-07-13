Selo sa 14 stanovnika izgleda kao iz bajke: Mještani ga uspoređuju sa životom u kanalizaciji

U srcu Slovačke smjestilo se Vlkolínec, bajkovito selo sa samo 14 stalnih stanovnika. Njegovih 45 tradicionalnih drvenih kuća donijelo mu je status UNESCO-ve svjetske baštine. Iako izgleda kao prizor iz prošlosti, život u selu za mještane je sve teži. Svake godine posjeti ga oko 100.000 turista, što ozbiljno narušava privatnost stanovnika. Mještani tvrde da im posjetitelji ulaze u dvorišta, zaviruju kroz prozore i ponašaju se kao da su u muzeju.

Zbog strogih pravila zaštite ne mogu slobodno držati životinje ni obrađivati zemlju kao nekada. Broj stanovnika posljednjih se desetljeća gotovo prepolovio. Stručnjaci upozoravaju da selo polako postaje prazan muzej na otvorenom. Dio mještana zato želi da se Vlkolínec ukloni s UNESCO-ova popisa. Umjesto prestiža, svjetska slava za njih je postala prava noćna mora.