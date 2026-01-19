Podvrgnuli se estetskim zahvatima, pa od sebe napravili čudo: Neki su danas neprepoznatljivi
Plastične operacije danas su iznimno raširene diljem svijeta. Dok se neki odlučuju na potpune transformacije i nerijetko pritom i pretjeraju, drugi se fokusiraju na korekciju manjih nepravilnosti poput krivog nosa, tankih usana ili izražene čeljusti, i pritom doista promijene svoj izgled do neprepoznatljivosti.
Takve prije i poslije transformacije posebno su popularne na društvenim mrežama. Redditova stranica r/PlasticSurgery prepuna je primjera koji ostavljaju bez daha, a mi smo izdvojili 15 nevjerojatnih transformacija na kojima je doista teško povjerovati koliko su se pojedinci promijenili.