FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEVJEROJATNE PROMJENE /

Podvrgnuli se estetskim zahvatima, pa od sebe napravili čudo: Neki su danas neprepoznatljivi

Podvrgnuli se estetskim zahvatima, pa od sebe napravili čudo: Neki su danas neprepoznatljivi
Foto: Reddit
Plastične operacije danas su iznimno raširene diljem svijeta. Dok se neki odlučuju na potpune transformacije i nerijetko pritom i pretjeraju, drugi se fokusiraju na korekciju manjih nepravilnosti poput krivog nosa, tankih usana ili izražene čeljusti, i pritom doista promijene svoj izgled do neprepoznatljivosti. Takve prije i poslije transformacije posebno su popularne na društvenim mrežama. Redditova stranica r/PlasticSurgery prepuna je primjera koji ostavljaju bez daha, a mi smo izdvojili 15 nevjerojatnih transformacija na kojima je doista teško povjerovati koliko su se pojedinci promijenili.
1 /31
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.1.2026.
14:12
Lorena Motik
Reddit
TransformacijaIzgledEstetska OperacijaReddit
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEVJEROJATNE PROMJENE /
Podvrgnuli se estetskim zahvatima, pa od sebe napravili čudo: Neki su danas neprepoznatljivi