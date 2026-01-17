Ovo selo posvećeno je mornaru Popaju: Danas je jedna od najčarobnijih atrakcija na Mediteranu
U slikovitom zaljevu Anchor Bay, na sjeverozapadu Malte, smjestilo se jedno od najneobičnijih i najšarmantnijih mjesta na Mediteranu. Popeye Village, poznato i kao selo Sweethaven, nije povijesno naselje, već živopisna filmska kulisa izgrađena za potrebe holivudskog mjuzikla "Popeye" iz 1980. godine. Iako film s Robinom Williamsom u glavnoj ulozi nije ostvario očekivani uspjeh, selo je nadživjelo svoju prvotnu svrhu i postalo jedna od najposjećenijih obiteljskih atrakcija na otoku. A upravo na današnji dan, 17. siječnja, slavi se i rođendan slavnog mornara koji se na taj datum 1929. godine prvi put pojavio u stripu.