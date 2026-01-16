FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAOS I SMRAD /

Ostavio je dobar posao i okrenuo se nečemu od čega se svima diže želudac: Sada zarađuje masne novce

Ostavio je dobar posao i okrenuo se nečemu od čega se svima diže želudac: Sada zarađuje masne novce
Foto: Youtube
U svijetu digitalnog sadržaja, gdje se svakodnevno pojavljuju novi kreatori, rijetki uspiju pretvoriti svoju strast u globalni fenomen. Jedan od njih je Mitch, Kanađanin poznatiji pod internetskim imenom The Detail Geek. Kroz svoje nevjerojatno zadovoljavajuće videozapise transformacija zapuštenih vozila, uspio je privući vojsku od gotovo četiri milijuna pratitelja i izgraditi uspješno poslovno carstvo.
1 /30
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.1.2026.
11:06
Lorena Motik
Youtube
PosaoPranje AutomobilaBizarnoTransformacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAOS I SMRAD /
Ostavio je dobar posao i okrenuo se nečemu od čega se svima diže želudac: Sada zarađuje masne novce