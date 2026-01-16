Ostavio je dobar posao i okrenuo se nečemu od čega se svima diže želudac: Sada zarađuje masne novce
U svijetu digitalnog sadržaja, gdje se svakodnevno pojavljuju novi kreatori, rijetki uspiju pretvoriti svoju strast u globalni fenomen. Jedan od njih je Mitch, Kanađanin poznatiji pod internetskim imenom The Detail Geek. Kroz svoje nevjerojatno zadovoljavajuće videozapise transformacija zapuštenih vozila, uspio je privući vojsku od gotovo četiri milijuna pratitelja i izgraditi uspješno poslovno carstvo.