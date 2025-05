To nije država, to je stanje uma: Neki od ovih prizora će vas nasmijati, a neki ostaviti bez riječi

Poljska nije država, Poljska je stanje uma. Česta je to krilatica kojom se Poljaci služe na društvenim mrežama, pogotovo kada prenose lokalne slikovne zapise koji nasmijavaju ili zbog bizarnog konteksta ostavljaju bez riječi. Kako bi vam dočarali zašto sami o sebi tako govore, eto, skupili smo tridesetak urnebesnih fotografija, napravili svojevrsni sažetak, odnosno The best of. Uživajte!