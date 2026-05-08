Držite novac u maskici mobitela? Kada saznate što to radi vašim financijama, odmah ćete prestati

Navika držanja nekoliko novčanica ili kartice iza maskice mobitela postala je gotovo univerzalna. Praktična je, brza i osigurava da su vam najnužnije stvari uvijek pri ruci.

No, što ako vam kažemo da bi vas taj naizgled bezazlen čin mogao energetski, pa čak i financijski, koštati? Iako se može činiti kao moderno praznovjerje, drevna učenja poput feng shuija nude vrlo konkretna objašnjenja zašto bi novac i mobitel trebalo držati odvojeno.

Sukob elemenata u vašem džepu

U srcu filozofije feng shuija leži ideja o pet elemenata - drvo, vatra, zemlja, metal i voda - koji su u stalnoj interakciji. Svaki predmet, pa tako i osoba, pripada jednom od tih elemenata. Prema toj podjeli, naši mobiteli, kao izvori elektroničke energije, topline i stalne aktivnosti, predstavljaju snažan element vatre.

S druge strane, novac, bilo da se radi o kovanicama, papirnatim novčanicama ili čak kreditnim karticama koje simboliziraju financijsku vrijednost, pripada elementu metala.

Problem nastaje jer, u ciklusu elemenata, vatra i metal imaju destruktivan odnos: vatra topi metal. Kada novac držite tik uz telefon, stvarate neprekidan sukob energija u svom džepu.

Ne radi se o tome da će vam novac fizički nestati, već o suptilnom, ali postojanom "energetskom curenju". Ovakav sudar energija, kako tvrde stručnjaci, može otežati privlačenje novog bogatstva, učinkovitu štednju i zadržavanje onoga što već imate.

Neki stručnjaci idu i korak dalje te papirnati novac povezuju s elementom drva, a kako vatra spaljuje drvo, poruka je ista - takva kombinacija donosi financijsku štetu.

Foto: ChatGPT

Novac kao energija koja traži poštovanje

Izvan stroge podjele na elemente, mnoga duhovna učenja percipiraju novac kao specifičan oblik energije, sličan životnoj sili poznatoj kao chi ili prana.

Kao i svaki drugi energetski tok, i onaj financijski zahtijeva ravnotežu i poštovanje da bi neometano tekao. Da bi se novac umnožio, mora se nalaziti na mjestu koje ga "poštuje".

Držanje zgužvanih novčanica iza telefona, pomiješanih s prašinom i prljavštinom, smatra se činom nepoštovanja. Time se stvara energetska konfuzija koja blokira priljev novih sredstava.

Prema ovim vjerovanjima, novčanik je "dom" za novac. On bi trebao biti uredan, čist i bez starih računa koji simboliziraju dugove i potrošenu energiju. Kada novac držimo na neprimjerenom mjestu, šaljemo poruku da ga ne cijenimo, zbog čega nas on, simbolički rečeno, napušta.

Postoji li ispravan način?

Iako većina stručnjaka savjetuje protiv ove navike, neki tvrde da postoji trik kojim se negativna energija može preokrenuti. Ključ nije u tome gdje držite novac, već kako ga držite.

Ako već morate imati novčanicu u maskici, preporučuje se da je ne stavljate bezbrižno zgužvanu, već da je pažljivo presavijete u oblik trokuta.

Zašto baš trokut? U simbolici feng shuija, trokut predstavlja element zemlje. U ciklusu elemenata, zemlja je ta koja stvara i hrani metal. Na taj način, presavijena novčanica (zemlja) stvara potporu i jača energiju novca (metal), ublažavajući pritom destruktivni utjecaj telefona (vatra).

Trokut također simbolizira stabilnost i kretanje prema gore, što, kako savjetuje jedna majstorica feng shuija na stranici Your Tango, može pomoći u postojanom prikupljanju bogatstva. Za dodatni poticaj, neki preporučuju korištenje zelene ili zlatne maskice za mobitel, boja koje se povezuju s prosperitetom i rastom.

Foto: ChatGPT

Praktična upozorenja izvan duhovnosti

Čak i ako odbacite energetska i duhovna objašnjenja, postoji nekoliko vrlo praktičnih razloga zašto novac i kartice ne biste trebali držati u maskici telefona. Prije svega, postoji rizik od pregrijavanja uređaja.

Novčanice ili kartice mogu blokirati disipaciju topline koju telefon generira tijekom rada, što dugoročno može oštetiti bateriju i druge komponente. U slučaju krađe ili gubitka mobitela, ne gubite samo vrijedan uređaj, već i sav novac i dokumente, što stvara dvostruki problem i značajno veći stres.

Na kraju, stalna toplina i trenje mogu fizički oštetiti novčanice, ali i magnetne trake na vašim bankovnim karticama, čineći ih neupotrebljivima.