Ovaj plod navodno donosi sreću: Stavite ga na prozor i novac će vam se lijepiti za prste

Jesen je stigla u svom punom sjaju, a krajolici su već obojani paletom zlatnih, crvenih i smeđih tonova. Dok se zrak ispunjava mirisom vlažne zemlje i pečenog kestena, a dani postaju sve kraći, osjećamo prirodnu potrebu za povlačenjem u toplinu vlastitog doma.

U tom ugodnom, pomalo sjetnom ozračju, mnogi od nas traže načine kako unijeti dašak blagostanja i pozitivne energije u svoj životni prostor.

Upravo u to vrijeme iz godine u godinu oživljava jedno staro narodno vjerovanje koje se tiho prenosi s generacije na generaciju - ono da nekoliko kestena postavljenih u kutove soba, na prozorske daske ili jednostavno u zdjelu na stolu, može privući novac, sreću i obilje.

Korijeni vjerovanja: Simbolika obilja kroz povijest

Iako na prvu može zvučati kao puko praznovjerje, vjerovanje u moć kestena ima duboke i razgranate korijene u folkloru, simbolici i kolektivnoj svijesti mnogih kultura.

Da bismo razumjeli zašto se baš ovaj skromni jesenski plod povezuje s prosperitetom, moramo se vratiti u prošlost. Kesten je stoljećima bio ključna namirnica, osobito u siromašnijim, planinskim krajevima Europe.

U vremenima gladi i neimaštine, kada bi druge kulture podbacile, kesten je predstavljao spas i bio je doslovni simbol opstanka.

Njegova hranjiva unutrašnjost, zaštićena čvrstom i sjajnom vanjštinom, postala je metafora za očuvanje vrijednosti i zaštitu od nedaća. Kao što kestenova ljuska čuva dragocjeni plod, tako se vjerovalo da prisutnost kestena u domu može sačuvati bogatstvo i zaštititi ukućane od siromaštva.

Sama priroda kestena, koji u jesen obilato pada s drveća, asocira na izdašnost, plodnost i darove prirode, što ga je prirodno povezalo s idejom sveopćeg obilja.

Foto: Ai

Kesteni u kulturama diljem svijeta

Zanimljivo je primijetiti kako se slična vjerovanja o kestenu javljaju u kulturama koje su geografski i povijesno vrlo udaljene, što ukazuje na univerzalnu privlačnost njegove simbolike. Svaka kultura dodala je svoj jedinstveni pečat ovom drevnom običaju.

Od Dalekog istoka do Starog Rima

Na Dalekom istoku kesten uživa poseban status. U japanskom folkloru, na primjer, kesteni (kuri) su neizostavan simbol sreće i uspjeha. Često se koriste u pripremi jela za proslavu Nove godine, s vjerom da će donijeti prosperitetnu godinu pred njima.

U Kini i Koreji, tradicija ide korak dalje. Poljoprivrednici su običavali saditi stabla kestena u blizini svojih domova, ne samo zbog plodova, već i zbog vjerovanja da donose obiteljski sklad, štite od nesreće i osiguravaju financijsku stabilnost. Mnogi i danas nose osušeni kesten u džepu kao osobnu amajliju za privlačenje bogatstva.

Putujući na zapad, dolazimo do Starog Rima, gdje su kesteni bili visoko cijenjeni i povezani s Jupiterom, vrhovnim bogom neba i obilja.

Smatrali su se simbolom plodnosti i prosperiteta, a njihova prisutnost na gozbama bila je znak bogatstva i blagostanja domaćina.

Foto: Ai

Europska narodna predaja

Tradicija se čvrsto ukorijenila i diljem Europe. U talijanskom folkloru, vjeruje se da kesteni ne samo da donose sreću, već imaju i moć tjeranja zlih duhova i negativne energije iz doma.

Slično razmišljanje nalazimo i u latvijskoj kulturi, gdje se kesten smatra moćnim talismanom koji privlači dobro, a odbija zlo. Latvijci ih, baš poput Kineza, često nose u džepu kao sretni novčić ili zaštitnu amajliju. Generacije prije vjerovale su da držanje kestena u kući osigurava ne samo financijsku, već i prijeko potrebnu emocionalnu stabilnost za sve ukućane.

Ove priče, utkane u kulturnu baštinu, svjedoče o dubokoj povezanosti čovjeka i prirode.