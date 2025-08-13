Ako ih još nemate, nabavite figurice ovih životinja: Vjeruje se da privlače novac i ljubav u vaš dom

Jučer, odnosno 12. kolovoza obilježio se Svjetski dan slonova. Istovremeno moćan i nježan, ovaj veličanstveni stvor postao je univerzalni simbol snage, mudrosti, dugovječnosti i, iznad svega, sreće.

Od drevnih hramova Azije do modernih domova diljem svijeta, figurice i slike slonova koriste se kao talismani za privlačenje pozitivne energije i blagostanja. No, zašto baš slon nosi tako snažnu simboliku i kakvu točno sreću donosi?

Kulturno nasljeđe koje prelazi kontinente

Vjerovanje u moć slona seže tisućama godina unatrag i duboko je ukorijenjeno u brojnim kulturama i religijama.

Azija: Izvor božanske mudrosti i prosperiteta

U hinduizmu, slon ima božanski status. Jedno od najštovanijih božanstava, Ganeša, prikazuje se s glavom slona, a poznat je kao onaj koji uklanja prepreke i donosi sreću i uspjeh u svim životnim pothvatima.

Vjeruje se da je majka Bude sanjala bijelog slona prije njegova rođenja, što je protumačeno kao znak dolaska prosvijetljene i mudre duše. U Tajlandu, bijeli slon je i danas simbol kraljevske moći i nacionalnog prosperiteta, a njegovo pojavljivanje smatralo se znakom razdoblja sklada i blagostanja.

U Kini, slon simbolizira snagu, mudrost i visok moralni karakter, a njegove se figurice čuvaju kao zaštita od negativne energije.

Afrika: Simbol jedinstva i otpornosti

U afričkom folkloru slonovi se slave zbog svoje inteligencije, snažnih obiteljskih veza i suradnje. Matrijarhalna struktura krda slonova simbolizira jedinstvo, odanost i otpornost, tako što služi kao nadahnuće zajednicama koje teže harmoniji. Slon se ovdje doživljava kao totem koji povezuje zajednicu i osigurava prosperitet.

Foto: Shutterstock

Moć surle: Ključna razlika u značenju

Položaj slonove surle na figuricama nije slučajan; on nosi specifičnu poruku i namjenu, posebno u praksama poput Vastu Shastre i Feng Shuija.

Podignuta surla: Poziv na sreću i uspjeh

Slon s podignutom surlom najpoznatiji je simbol sreće. Vjeruje se da surla okrenuta prema nebu "tušira" okolinu pozitivnom energijom, srećom, pobjedom i prosperitetom.

Takve se figurice često postavljaju u domove i urede kako bi privukle uspjeh i bogatstvo. Smatra se da slon na taj način iskazuje radost i slavi život, te širi dobre vibracije.

Spuštena surla: Energija plodnosti i dugovječnosti

Iako rjeđe, figurica slona sa spuštenom surlom također nosi pozitivnu simboliku, ali s drugačijim fokusom. Vjeruje se da ovakav položaj predstavlja akumulaciju i skladištenje energije, što simbolizira dugovječnost, mir i ispunjenje želja.

Posebno je značajan za plodnost; prema predaji o Budinu rođenju, smatra se moćnim talismanom za parove koji žele djecu. Često se poklanja mladencima ili postavlja u spavaću sobu kako bi se uklonile prepreke začeću i osigurao skladan obiteljski život.

Foto: Shutterstock

Kako pravilno postaviti slona za maksimalan učinak?

Prema istočnjačkim filozofijama, strateško postavljanje figurica slonova može pojačati njihov blagotvorni učinak.

Zaštita doma: Dva slona postavljena s vanjske strane ulaznih vrata, s podignutim surlama okrenutim prema van, djeluju kao čuvari koji štite dom od negativnih utjecaja.

Sreća i blagostanje: Jedan slon ili obitelj slonova postavljena unutar doma, okrenuta prema ulazu, simbolizira dobrodošlicu sreći i blagostanju u kuću.

Uspjeh u karijeri: Figurica slona na radnom stolu ili blizu ulaza u ured jača autoritet, mudrost i potiče profesionalni napredak.

Ljubav i obitelj: Slika ili figurica majke slonice s mladunčetom u dnevnoj sobi ili spavaćoj sobi jača vezu između roditelja i djece, dok figurica para slonova potiče sklad u partnerskom odnosu.