JEDNOSTAVAN RITUAL /

Ovaj trik s novčanicom od 50 eura navodno privlači bogatstvo poput magneta

Ovaj trik s novčanicom od 50 eura navodno privlači bogatstvo poput magneta
Foto: Shutterstock

Društvenim mrežama širi se neobičan trik s novčanicom od 50 eura za koji mnogi vjeruju da privlači novac

21.4.2026.
16:19
Antonela Ištvan
Posljednjih godina, društvenim mrežama i u razgovorima o popularnoj psihologiji proširilo se neobično vjerovanje: držanje presavijene novčanice od 50 eura u novčaniku djeluje kao magnet za privlačenje financijskog blagostanja.

Dok će neki na to odmahnuti rukom kao na puko praznovjerje, drugi pronalaze smisao u numerologiji, drevnim praksama poput Feng Shuija, ali i u jednostavnoj psihologiji.

Čini se da ovaj jednostavan ritual nadilazi puko čuvanje novca i dotiče se dubljeg odnosa koji imamo prema financijama.

Simbolika koja se krije iza 50 eura

Zašto baš novčanica od 50 eura? Prema tumačenjima, ključ leži u njezinoj simbolici. U numerologiji, broj pet predstavlja promjenu, kretanje i priljev nove, dinamične energije. Vjeruje se da upravo taj broj ima moć "otključati" financijsku stagnaciju i potaknuti novi priljev sredstava.

Istovremeno, iz perspektive Feng Shuija, drevne kineske vještine harmonizacije prostora i energije, boja novčanice igra ključnu ulogu. Narančasto-zlatni tonovi novčanice od 50 eura povezuju se s elementima zemlje i metala, koji simboliziraju stabilnost, uzemljenje, rast i bogatstvo.

Smeđa boja, kao predstavnik elementa zemlje, potiče odgovorno trošenje i dugoročnu štednju, dok zlatna privlači luksuz i uspjeh. Ova kombinacija, smatra se, stvara snažnu energetsku podlogu za financijsku sigurnost.

Ovaj trik s novčanicom od 50 eura navodno privlači bogatstvo poput magneta
Foto: Shutterstock

Ritual za privlačenje obilja

Da bi ovaj "trik" djelovao, nije dovoljno samo staviti novčanicu u novčanik. Postoji cijeli mali ritual. Prema vjerovanju, novčanicu je potrebno pažljivo presaviti, a neki izvori navode da se to čini tri puta kako bi se njezina energija "koncentrirala".

Tako presavijenu, treba je smjestiti u poseban, skriveni pretinac novčanika, odvojeno od novca koji se svakodnevno koristi za plaćanje.

Najvažnije pravilo glasi: ta se "sretna novčanica" nikada ne troši. Njezina svrha nije plaćanje računa, već da djeluje kao simbolički "sidro" za bogatstvo.

Ovaj trik s novčanicom od 50 eura navodno privlači bogatstvo poput magneta
Foto: Shutterstock

Ovo se nadovezuje na raširenu Feng Shui praksu čuvanja jedne "novčanice koju nikad ne trošite" kako bi se osiguralo da novčanik nikada nije prazan.

Vjeruje se da prazan novčanik privlači oskudicu, dok simbolička punoća poziva na još veće obilje. Trošenjem te posebne novčanice, kažu vjerovanja, prekida se energetski niz privlačenja prosperiteta.

NovacNovčanicaTrikVjerovanjePraznovjerje
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
