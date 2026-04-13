Imate li ovu biljku u kući? Feng shui majstori tvrde da privlači novac i tjera nesreću

Danas, 13. travnja, obilježava se Međunarodni dan cijenjenja biljaka, dan posvećen priznavanju njihove nevjerojatne ljepote i važnosti za život na Zemlji. Osim što pročišćavaju zrak i unose dašak prirode u naše prostore, biljke su oduvijek imale i dublje, duhovno značenje.

Brojne kulture vjeruju da određene biljke mogu unijeti pozitivnu energiju, blagostanje i prosperitet. U duhu ovog dana, istražili smo koje biljke, prema drevnoj kineskoj vještini feng shuija, privlače sreću i financijsko obilje u dom.

Pahira (Pachira aquatica) - Nezaobilazno drvo novca

Jedna od najpoznatijih biljaka za privlačenje bogatstva svakako je pahira, popularno zvana i drvo novca. Lako se održava, dugovječna je i simbolizira prosperitet. Prema feng shuiju, njezinih pet listova na svakoj grani predstavljaju pet temeljnih elemenata: drvo, vodu, vatru, zemlju i metal.

Posebno su cijenjeni primjerci s isprepletenim deblom, za koje se vjeruje da doslovno "zarobljavaju" sreću i pozitivnu energiju unutar doma. Smatra se da tri isprepletena debla simboliziraju nove početke, dok ih pet ponovno priziva snagu pet elemenata. Za optimalan rast potrebna joj je neizravna svjetlost i povišena vlažnost zraka.

Krasula (Crassula ovata) - Sukulent koji podsjeća na kovanice

Krasula, poznata i kao drvo žada, još je jedan favorit kada je riječ o financijskoj sreći. Ovaj sukulent porijeklom iz Južne Afrike ima mesnate, zaobljene listove koji podsjećaju na kovanice, što je izravna asocijacija na bogatstvo. U azijskim zemljama često se može vidjeti na ulazima u trgovine i restorane kako bi privukla poslovni uspjeh.

Krasula je idealan poklon za useljenje ili početak novog posla jer simbolizira prijateljstvo i prosperitet. Voli puno svjetlosti, a ako rubovi listova postanu crveni, to je znak da prima previše izravnog sunca. Tada ju je dovoljno samo malo pomaknuti na mjesto s manje izravne svjetlosti.

Pilea (Pilea peperomioides) - Kineski dolar za financijsko obilje

Biljka čiji su okrugli listovi najsličniji kovanicama svakako je pilea, zbog čega je i dobila nadimak kineski dolar. Prema feng shuiju, ona izravno simbolizira financijsko obilje i privlači novac u kuću.

Osim toga, poznata je i kao "biljka prijateljstva" jer se nevjerojatno lako razmnožava i dijeli s prijateljima, a darivanje njezine mladice smatra se činom kojim se poklanja sreća.

Porijeklom iz planinskih područja Kine, ova biljka unosi energiju rasta i blagostanja. Odgovara joj svijetlo mjesto bez izravnog sunca te umjereno zalijevanje.

Sabljica (Dracaena trifasciata) - Zaštitnica doma

Iako njezini oštri, uspravni listovi na prvu ne djeluju umirujuće, sabljica ili svekrvin jezik smatra se jednom od najmoćnijih zaštitnih biljaka. Prema feng shuiju, njezini listovi nalik na mačeve štite ukućane od negativne energije i "otrovnih strelica". Zbog toga se često postavlja na ulaz u dom ili ured, kao čuvar prostora.

Osim zaštitne uloge, ova biljka je i iznimno otporna, gotovo neuništiva, te je jedan od najboljih pročišćivača zraka. Uspijeva u gotovo svim svjetlosnim uvjetima, od slabo osvijetljenih kutova do svijetlih prostora, i zahtijeva vrlo malo vode.

Sretni bambus (Dracaena sanderiana) - Snaga i prosperitet

Iako zapravo pripada porodici dracena, a ne bambusa, sretni bambus je zbog svoje sličnosti s pravim bambusom postao globalni simbol sreće, snage i prosperiteta.

U minimalističkom duhu feng shuija, ova biljka donosi mirnu i mudru energiju. Najčešće se uzgaja u vodi, a preporučuje se korištenje filtrirane ili destilirane vode kako bi se izbjegla oštećenja od klora iz vodovoda.

Broj stabljika također ima svoje značenje - tri stabljike predstavljaju sreću, pet bogatstvo, a šest zdravlje. Sretni bambus je idealan za one koji žele unijeti pozitivne vibracije bez puno brige oko održavanja.