Imate li ove predmete u kući? Feng shui stručnjaci tvrde da privlače novac poput magneta

Jeste li ikada razmišljali o tome kako raspored predmeta u vašem domu može utjecati na energiju koja vas okružuje? Prema drevnoj kineskoj filozofiji feng shui, stvaranje skladnog okruženja ključno je za privlačenje pozitivne energije, a time i blagostanja, sreće i bogatstva.

Određene biljke, simboli i predmeti smatraju se posebno moćnima u privlačenju financijskog uspjeha. Feng shui nije magija, već umijeće uređenja prostora koje se temelji na protoku životne energije, poznate kao "chi".

Budući da se sutra, 8. travnja, obilježava Međunarodni dan svjesnosti o feng shuiju, idealna je prilika da naučite kako ispravnim pozicioniranjem predmeta možete potaknuti tu energiju da radi u vašu korist.

U nastavku donosimo vodič kroz najpoznatije feng shui predmete za koje se vjeruje da u dom unose prosperitet i financijsku stabilnost.

Biljke koje donose novac

Žive zelene biljke unose vitalnost i energiju rasta u svaki prostor. U feng shuiju, one predstavljaju element drva koji je simbol širenja i napretka. Neke se biljke, zbog svog izgleda i simbolike, izravno povezuju s privlačenjem novca.

Krasula ili drvo novca

Najpoznatiji simbol bogatstva u biljnom svijetu je krasula (Crassula ovata), poznata i kao drvo novca ili japansko drvo. Njeni mesnati, sjajni i okrugli listovi podsjećaju na kovanice, što simbolizira akumulaciju kapitala i stabilan rast bogatstva.

Vjeruje se da je najučinkovitija kada se postavi u jugoistočni dio doma, koji se prema tradicionalnom feng shuiju smatra sektorom bogatstva i obilja.

Za dodatno pojačavanje njenog učinka, neki u zemlju zakopaju novčić ili teglicu stave na crveni podmetač. Važno je da biljka bude zdrava i njegovana, jer uvenuli listovi simboliziraju financijske gubitke.

Simboli rasta i obilja

Osim biljaka, tradicionalni feng shui koristi razne simbole koji služe kao vizualni podsjetnici na namjeru privlačenja blagostanja. Ovi predmeti trebali bi biti postavljeni s poštovanjem i na istaknuto, čisto mjesto.

Tronožna žaba bogatstva

Figura žabe koja sjedi na hrpi zlatnika i drži jedan novčić u ustima, poznata kao Chan Chu, jedan je od najmoćnijih magneta za novac.

Legenda kaže da se pojavljuje za vrijeme punog mjeseca u blizini domova koji će uskoro primiti dobre financijske vijesti. Ključno pravilo kod njenog postavljanja jest da uvijek bude okrenuta prema unutrašnjosti prostorije, simbolizirajući tako unošenje novca u kuću.

Nikada je ne treba okretati prema vratima ili prozoru, jer se vjeruje da tako bogatstvo odlazi.

Kineski novčići za sreću

Stari kineski novčići, okruglog oblika s četvrtastom rupom u sredini, predstavljaju jedinstvo neba i zemlje. Najčešće se koriste tri, šest ili devet novčića povezanih crvenom vrpcom, jer crvena boja aktivira njihovu energiju.

Možete ih držati u novčaniku, objesiti na kvaku ulaznih vrata s unutarnje strane ili ih smjestiti pored financijskih dokumenata kako biste potaknuli sreću u poslovnim pothvatima.

Nasmijani Buda

Figura nasmijanog Bude, poznatog i kao Budai, simbol je sreće, zadovoljstva i obilja. Često je prikazan s velikim trbuhom, vrećom blaga ili zlatnim polugama. Vjeruje se da svakodnevno trljanje njegovog trbuha donosi dodatnu sreću i ispunjenje želja.

Buda nikada ne bi smio stajati na podu; postavite ga na povišeno mjesto, poput police ili komode, idealno okrenutog prema ulaznim vratima kako bi pozdravio pozitivnu energiju.

Snaga pokretne vode

Voda je u feng shuiju drevni simbol bogatstva. Međutim, važno je da voda bude u pokretu, jer stajaća voda predstavlja stagnaciju financija.

Sobna fontana ili akvarij

Mala sobna fontana čiji mlaz teče prema središtu sobe simbolizira stalan protok prihoda i novih prilika. Voda u njoj uvijek mora biti čista. Sličan učinak ima i akvarij sa zlatnim ribicama, koje se smatraju simbolom obilja.

Prema tradiciji, idealan broj je devet ribica: osam zlatnih ili crvenih za prosperitet i jedna crna, za koju se vjeruje da apsorbira negativnu energiju i štiti od gubitaka.

Fontane i akvariji idealni su za sjeverni (karijera) ili jugoistočni (bogatstvo) dio doma, no treba ih izbjegavati u spavaćoj sobi.

Vaza bogatstva i kristali

Vaza ili zdjela bogatstva osobni je feng shui "alat" za privlačenje obilja. Riječ je o keramičkoj, metalnoj ili staklenoj posudi koja se puni raznim simbolima bogatstva.

U nju se stavljaju kristali poput citrina, pirita ili zelenog aventurina, kineski novčići, poludrago kamenje, pa čak i pregršt riže koja simbolizira neprekidnu opskrbu.

Ovu vazu treba držati na skrivenom mjestu, poput ormara, kako bi se bogatstvo simbolički čuvalo i akumuliralo. Od kristala, najpoznatiji je citrin, zvan "trgovčev kamen", jer se vjeruje da privlači poslovni uspjeh i pomaže u donošenju mudrih financijskih odluka.