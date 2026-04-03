Dobitnik jackpota, iznosa većeg od 140 milijuna eura, uhićen zbog provale! Ponizio se za siću

James Farthing (51), dobitnik najvećeg lutrijskog iznosa povijesti Kentuckyja - govorimo o čak 167 milijuna dolara - uhićen je u subotu u Lexingtonu zbog provale u obiteljsku kuću te krađe 12 tisuća dolara u gotovini.

Farthing je uhićen pod optužbom za provalu drugoga stupnja i posjedovanje marihuane, a na sudskome je ročištu u ponedjeljak odvratio da se ne osjeća krivim. U međuvremenu je pušten uz jamčevinu od deset tisuća dolara.

Prema policijskom izvješću, događaji koji su doveli do uhićenja započeli su u subotu oko sedam sati navečer.

Farthing je u to vrijeme snimljen pomoću nadzornih kamera na bočnim vratima prije nego što je nezakonito ušao u kuću žene čiji identitet nije naveden.

Žrtva provale nedugo je potom čula je glasan zvuk koji je odgovarao otvaranju vrata te shvatila da je ostala bez 12 tisuća dolara nakon što je Farthing zbrisao s mjesta zločina.

Policija je navela da je osumnjičeni pobjegao u crnom Porscheu prije dolaska patrole, ali i potvrdila da je samo dva sata kasnije pronađen unutar jednog kasina.

Osvojio novac dostatan za pet života

Istaknimo, Farthing je u travnju 2025. godine osvojio Powerball jackpot u iznosu od 167,3 milijuna dolara, nakon čega se odlučio za jednokratnu isplatu od 77,3 milijuna dolara prije oporezivanja.

Priča o njemu trebala je biti inspirativan primjer, ali se pretvorila u kroniku kriminala gotovo odmah nakon osvajanja navedenog iznosa.

Naime, samo dva dana nakon što je s majkom i tadašnjom djevojkom preuzeo golemi ček, Farthing je uhićen u odmaralištu na Floridi.

Tada je optužen za napad na gosta hotela i udaranje policajca nogom u lice.

U studenom 2025. optužen je za izazivanje opasnosti i bijeg s mjesta nesreće u okrugu Fayette, slučaj još uvijek je aktivan, a u veljači ove godine je uhićen i zbog zastrašivanja svjedoka.

Jednostavno nepopravljiv

Da bi se razumjelo zašto je Farthingov put tako brzo krenuo po zlu, potrebno je zaroniti u njegovu prošlost i naglasiti da je gotovo trideset godina proveo u kaznionicama.

Vlasti su ga svojedobno opisale kao "upornog prijestupnika", a njegov sveukupni kriminalni dosje proteže se na čak šesnaest stranica.

Popis njegovih zločina doista zapanjuje, a ističu se prodaja kokaina policijskom doušniku, davljenje bivše djevojke, bijeg iz radnog logora, posjedovanje ukradenog vatrenog oružja te podmićivanje zatvorskog čuvara.

Svojedobno je čak i vlastitu majku upleo u plan krijumčarenja marihuane u zatvor.

Njegovo ponašanje unutar zidina kaznionica bilo je jednako problematično. Prijavljivan je za napade, za posjedovanje droge, lihvarenje, kockanje i nedopušten odnos sa zaposlenicom kantine.