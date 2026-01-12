Dok se mi žalimo na hladnoću, ovo mjesto bilježi šokantne minuse: Nevjerojatno je koliko dosežu
Kada pomislimo na pustinju, prva asocijacija obično je nepregledno prostranstvo vrućeg pijeska. Ipak, najveća i najhladnija pustinja na svijetu je Antarktika, kontinent okovan ledom gdje su zabilježene najniže temperature u povijesti našeg planeta. Godinama je službeni rekord držala ruska istraživačka postaja, no nedavna otkrića znanstvenika, potpomognuta naprednom satelitskom tehnologijom, otkrila su mjesta toliko hladna da prkose dosadašnjem razumijevanju zemaljskih ekstrema.