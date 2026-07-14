Bizarne muke podstanara u Zagrebu: Stanodavac mu odlučio naplaćivati dolazak svakog gosta!

Najam stana često je izazovan proces. Osim pronalaska smještaja koji odgovara budžetu, podstanari se nerijetko susreću i sa stanodavcima koji naknadno mijenjaju pravila ili ne poštuju ono što je dogovoreno prilikom useljenja.

Upravo se to dogodilo jednom muškarcu iz Zagreba, koji je svoje neugodno iskustvo podijelio u Facebook grupi Stanovi Zagreb - Najam, dodajući fotografije skučene garsonijere.

Foto: Facebook

Šokantne cijene

Naime, na početku najma stanodavci nisu imali ništa protiv toga da mu u posjet dolaze obitelj, prijatelji ili partnerica, pa čak ni da povremeno prespavaju.

Međutim, s vremenom su promijenili stav i uveli nova ograničenja, što je izazvalo njegovu frustraciju.

"Na razgledavanju je dogovorena cijena od 300 eura mjesečno. Jasno sam rekao da moja cura neće živjeti u stanu, nego će povremeno doći na kavu ili ručak i da neće prespavati. Stanodavci su se tada složili i rekli da je to u redu.

Foto: Facebook

Nakon nekoliko mjeseci potpuno su promijenili priču i počeli tražiti dodatnih 100 eura mjesečno za svaku osobu koja mi dođe u posjet", započeo je svoju objavu.

Također je otkrio i iznose koje su stanodavci tražili.

"Dođe cura = 400 eura, dođe mama u posjet = 500 eura, dođe sestra = 600 eura. Osim toga, tražili su da im dam osobnu iskaznicu svoje cure kako bi je mogli prijaviti, iako ona nije živjela u stanu. Također su tražili osobne iskaznice ljudi koji bi mi dolazili u posjet, što mi je bilo potpuno neprihvatljivo. Kad sam rekao da to nije bio naš dogovor i da na to ne pristajem, počeli su problemi", istaknuo je.

Brojne greške u stanu

Ono što je cijelu situaciju učinilo još nevjerojatnijom bila je činjenica da je stan, unatoč svim zahtjevima i dodatnim pravilima stanodavaca, imao brojne nedostatke.

"Hladnjak gotovo uopće ne hladi, nema klime, u stanu se konstantno osjeti neugodan miris, vjerojatno zbog odvoda, perilica rublja ne radi kako treba, nema televizije, stan je izrazito skučen, najveći sigurnosni problem je što se u stan može ući preko balkona iz zajedničkog dnevnog boravka, pa praktički nema privatnosti ni osjećaja sigurnosti", dodao je frustrirani muškarac u svojoj objavi.

Foto: Facebook

Cijene i greške u stanu su bile najmanji problem

Međutim, ni to nije bio najgori dio njegova iskustva. Muškarac je ispričao kako su mu tijekom boravka u stanu počele nestajati osobne stvari, što je dodatno pojačalo osjećaj nelagode i nepovjerenja.

Situacija je kulminirala prilikom iseljenja, kada je stanodavac, prema njegovim riječima, postupio krajnje neprimjereno.

"Iz stana mi je nestao i kofer. Budući da se u stan može ući preko balkona iz zajedničkog prostora, to me navelo na ozbiljnu zabrinutost da je netko ulazio u stan dok nisam bio prisutan. Prilikom iseljenja, dok još nisam uspio iznijeti sve svoje stvari iz stana, stanodavac mi je prijetio da će promijeniti bravu. Smatram da je takvo ponašanje potpuno neprihvatljivo i dodatno je pogoršalo cijelu situaciju", šokirao je muškarac korisnike popularne društvene mreže.