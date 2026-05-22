Zatekao je najmodavca kako nasred poda veseli neku damu te snimku proslijedio medijima i policiji

Javon Crawford iz Westlanda u Michiganu prijavio je neki dan najmodavca nakon što je sigurnosna kamera u njegovom unajmljenom domu snimila napaljenog gospodina u intimnom odnosu s nepoznatom ženom.

Javon Crawford tog je dana kontaktirao najmodavca zbog rupe na krovu kroz koju su u potkrovlje ulazile ptice, kao i zbog oštećenja na stropu u sobi njegove kćeri, međutim jednom nakon što je napustio dom jer je morao sa suprugom u bolnicu, uslijedio je šok kakav doista nije mogao ni zamisliti.

Naime, dok su sjedili u čekaonici, Crawfordova supruga primila je obavijest da je sigurnosna kamera detektirala pokret te umjesto majstora na poslu, ugledali "majstora na djelu".

Kamera ga je isprva prikazala kako gol šeta po njihovom domu nakon čega mu se pridružila i nepoznata žena:

"Hodao je gol amo-tamo. Mislim da je radio sendvič, a ubrzo mu se pridružila i nepoznata gola žena", ispričao je Crawford te dodao kako je par potom započeo spolni odnos na podu dnevne sobe, točno ispred kamere.

Crawford je odmah nakon šokantnog otkrića nazvao najmodavca i zaprijetio mu odlaskom na policiju, na što mu je muškarac kratko odvratio "Pa što?" i spustio slušalicu.

Par je snimku predao policiji, a slučaj je otvorio dosta složeno pravno pitanje. Stručnjaci su podijeljeni oko toga je li počinjeno kazneno djelo te sve sluti da će se situacija tretirati kao građanska parnica zbog kršenja ugovora o najmu.

Pojasnimo, iako ugovor ne specificira ovakve situacije, čin predstavlja grubu povredu prava stanara na mirno uživanje posjeda.

Obitelj Crawford je u međuvremenu zatražila pomoć sa strane kako bi popravila kuću jer više ne žele da najmodavac ulazi u njihov dom.

Novinarske ekipe pokušale su dobiti komentar dotičnog vlasnika, međutim on je odbio dati komentar.