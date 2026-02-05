Hrvati plaču od smijeha: Žena prodaje vjenčanicu, a cijeli oglas je čisti urnebes

Prodaja vjenčanica putem online platformi nije novost. Mnoge žene nakon svog posebnog dana odluče prodati vjenčanicu koju su nosile, jer, kako kažu, nositi je još jednom nije potrebno, a ona im samo zauzima prostor u ormaru. Na taj način, uz to što se riješe haljine koja više nije u uporabi, mogu i zaraditi nešto novca.

Međutim, jedna žena je svojim oglasom na Facebooku nasmijala tisuće korisnika, a njezina objava postala je hit. Naime, postavila je fotografije svoje vjenčanice u popularnoj grupi "Sve za vjenčanja", ali njezina situacija nije bila klasičan slučaj prodaje vjenčanice koja više nije potrebna.

Njezina objava bila je mnogo više od toga - bila je iskrena, duhovita i iskreno reflektirala njezino iskustvo.

"Kupljena u naletu emocija, nošena jer je već bilo prekasno da se povuče ručna. Preživjela svadbu, ples, tortu i životne odluke. Haljina je u savršenom stanju, za razliku od moje prosudbe u tom trenutku", započela je svoju urnebesnu objavu.

Foto: Facebook

Propali slučaj

Nakon toga, žena je dodala još jedan duhoviti komentar u kojem je navela koje buduće mladenke bi se mogle zainteresirati za njezinu vjenčanicu.

"Idealna je za mladenke s humorom, brak iz ljubavi (ili čiste znatiželje) i one koje žele haljinu s iskustvom", nastavila je.

Otkrila je i pravi razlog zbog kojeg je odlučila prodati vjenčanicu, uz napomenu da, nažalost, nema fotografije na kojoj je nosi. Razlozi za to su urnebesni.

"Prodajem jer sam naučila lekciju, a haljina zaslužuje novu priliku. Dolazi bez mladoženje, bez drame i bez garancije na brak. Ubacila bi ja i koju sliku kako je izgledala na meni,al obrisala sam sve slike od tog nesretnog dana", zaključila je objavu.

'Najbolji oglas ikad'

Korisnici nisu mogli suspregnuti smijeh nakon što su pročitali ovakvu objavu. Neki su počeli izbijati šale na račun njezine iskrenosti, dok su drugi priznali da im je upravo ova objava popravila dan.

"Bolji post odavno nisam pročitala. Sretno sa prodajom", "Prvo sam pomislila jadna žena,kupila je pogrešnu vjenčanicu,a onda sam nastavila čitat i kava mi se zagrcnula koliko ste me nasmijali", "Znači uljepšali ste mi dan i noć ovom iskrenom objavom", "Nisam za udaju više,ali da je ovo jedan od najboljih, ako ne i najbolji oglas ikad - je", "Najbolji oglas ikad", pisali su.