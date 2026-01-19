Bila je preglasna u kafiću, pa joj gost ostavio žestoku poruku: Mreže izgorjele od reakcija

Većina ljudi uživa provoditi vrijeme s prijateljima koje dugo nisu vidjeli, a kava u omiljenom kafiću često je savršen povod za takva druženja. Razgovori tada znaju biti opušteni, puni smijeha i razmjene novosti, no kako se kaže, sto ljudi, sto ćudi. Dok neki razgovaraju tiho i nenametljivo, pazeći na okolinu, drugi se prepuste trenutku i zaborave da nisu sami u prostoru.

Upravo jedan takav neugodan trenutak osvanuo je na popularnom Redditovom forumu r/london. Jedan je muškarac ondje podijelio iskustvo koje je izazvalo brojne reakcije, ispričavši kako je ponašanje njegove supruge u kafiću zasmetalo drugima.

Poruka za glasnu ženu

Prema njegovim riječima, supruga je tijekom druženja s prijateljima bila glasna i, kako su neki gosti procijenili, neprikladna za javni prostor. Situacija je kulminirala kada je supruga nakon izlaska iz kafića dobila poruku ljutitog gosta koji joj je izravno prigovorio zbog ponašanja.

"Ne znamo jeste li toga svjesni, ali glasnoća vašeg glasa bila je za nas prilično naporna. Zbog toga nismo mogli normalno razgovarati jer se međusobno nismo čuli. Ipak, čuli smo svaku riječ vašeg razgovora. Sada već znamo imena vaših mačaka. Ovo je prostor za više ljudi, a ne samo za vas, i nažalost smo zbog toga morali otići. Nešto o čemu biste možda trebali razmisliti", glasi poruka napisana na komadić papira.

Pasivno - agresivni način

Iako je priznao da ponašanje njegove supruge nije bilo idealno, muškarac je istaknuo da ga je više od svega zasmetao način na koji je gost odlučio reagirati.

Smatra da je poruka bila nepotrebno oštra i neprimjerena te da se cijela situacija mogla riješiti na pristojniji i kulturniji način, primjerice izravnim i mirnim razgovorom u samom kafiću.

"Moja supruga danas se u jednom kafiću u zapadnom Londonu našla s prijateljicom. Nakon otprilike 40 minuta druženja, netko tko je sjedio nekoliko stolova dalje, pri izlasku iz lokala, bacio joj je poruku kakvu vidite na fotografiji.

Je li ovo novi, pasivno-agresivni način rješavanja problema kada netko zapravo ne želi izravno suočavanje? Do sada sam viđao situacije u kojima ljudi zamole druge da stišaju glazbu ili razgovor, ali rukom pisana poruka na papiru, to mi je potpuno novo", započeo je ljuti suprug objavu te otkrio i reakciju vlasnika kafića.

"Supruga priznaje da zna govoriti glasnije kada se uzbudi oko neke teme, no ne smatra da je bila pretjerano bučna. Ni vlasnik kafića nije bio siguran što bi rekao, cijela situacija zbunila je i njega", dodao je.

Kako navodi, i dalje mu nije jasno zašto je gost reagirao na takav način, pa mu ne preostaje ništa drugo nego nagađati o mogućim razlozima.

"Možda je riječ o ‘Blue Mondayju’ i lošem danu koji je nekoga pogodio ranije nego inače, a možda je problem bio i njezin naglasak", zaključio je muškarac.

Oglasila se i glasna žena

U raspravu se naknadno uključila i supruga, koja je odlučila podijeliti svoju stranu priče te iskreno opisati kako se osjećala u trenutku kada je primila poruku.

"Hvala svima na komentarima. Samo da pojasnim, bila sam potpuno posramljena kada sam dobila poruku, kao i moja prijateljica, ali i vlasnik odnosno voditelj kafića koji je došao do našeg stola provjeriti što se dogodilo nakon što sam, da tako kažem, 'poslužena'", ustvrdila je supruga.

Dodala je i objašnjenje zašto je u tom trenutku govorila glasnije, istaknuvši da se to kod nje često događa kada se uzbudi oko teme o kojoj razgovara, osobito kada su u pitanju stvari koje joj puno znače.

Naglasila je da to nije bila namjera, već spontana reakcija, koju će ubuduće nastojati svjesnije kontrolirati.

"Ipak, u budućnosti ću svakako pripaziti na glasnoću. Koliko znam, nemam problema sa sluhom, no sumnjam da imam ADHD jer zaista znam govoriti glasnije kada sam uzbuđena, što bi moglo objasniti zašto sada znaju imena mojih mačaka. Uvijek se previše razveselim kad pričam o svojim krznenim bebama", otkrila je.

Unatoč tome što ju je poruka zatekla i posramila, istaknula je kako ne osjeća ljutnju prema gostima koji su je ostavili.

"Nemam nikakvu zlu namjeru ni negativne osjećaje prema ljudima koji su ostavili poruku. Jednostavno me zanimalo što Londonci misle o ovakvoj situaciji, pa sam zamolila supruga da to objavi ovdje", završila je objavu.

Što misle korisnici tko je kriv?

Situacija je izazvala lavinu reakcija na Redditu, gdje su se u komentarima oglasile tisuće korisnika.

Mišljenja su bila podijeljena - dok su jedni smatrali da je ovakav način obraćanja neprimjeren i pasivno-agresivan, drugi su ipak stali na stranu gostiju, poručivši kako u javnim prostorima treba imati više obzira prema drugima.

"Prije nego što sam shvatio da ovo koriste kao primjer kako mogu čuti detalje razgovora zbog glasnoće, mislio sam da je ovo neka vrsta prijetnje", "Glasno pričam i uvijek se osjećam loše te snižavam ton kad se previše uzbudim i primijetim iritirane poglede. Na strani sam pisca pisma i bio bih da sam ga primio", "S obzirom na to da su se potrudili napisati poruku, osim ako nisu veliki trolovi, velike su šanse da je tvoja žena doista bila glasna", "Ova poruka je bila dobro napisana i dobro formulirana, što znači da je ova žena očito bila toliko glasna da je ova pristojna spisateljica morala napustiti kafić", "Mislim da je to bio prilično pristojan način da se kaže: 'Zašto si toliko glasna?', "Tvoja žena zvuči kao osoba koja bi me izludila. Takvi ljudi su razlog zašto uvijek sa sobom nosim čepiće za uši", pisali su.