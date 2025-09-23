Sledio se kada je ugledao demonoliko stvorenje u sobi kćeri, strah za dijete natjerao ga je na radikalan potez

Nikome nije svejedno kada dozna da se netko nepozvan mota po njegovoj kući, pogotovo kada se čini da to stvorenje stiže iz zagrobnog svijeta. A ova fotografija navodno prikazuje upravo takvo nešto, neko demonoliko stvorenje koje se pretvaralo da je malena djevojčica.

Fotografiju je na Reddit prije otprilike dva tjedna postavio jedan korisnik, koji je uz zastrašujući zapis napisao nekoliko rečenica:

"Ukratko, očev prijatelj otišao je na odmor sa suprugom i malom kćeri. Međutim, unatoč tome što je kuća bila prazna, stalno je dobivao obavijesti od aplikacije za nadzor djeteta da detektira pokret.

U toj kući i inače su mu se događale neobične stvari, ali ništa što bi ukazivalo na duhove. Znale su nestajati usputne stvari koje su kasnije bivale pronađene točno tamo gdje je već provjeravao ili kojekakvi zvukovi usred noći.

Uglavnom, te mu je večeri detekcija pokreta prikazala ovu fotografiju. Iako nikoga nije trebalo biti u kući, u sobi njegove kćeri nalazilo se nešto što je izgledalo kao duh neke curice.

Odmah je nazvao mog oca i zamolio ga da pretraži kuću. Moj tata ga je poslušao, ali nije pronašao apsolutno ništa. Priča je svejedno završila tako da je taj njegov prijatelj ostatak odmora proveo u kupnji novog doma i iselio samo tjedan dana nakon povratka", napisao je taj korisnik, čiji je prilog dokazima o postojanju paranormalnog uglavnom fascinirao Redditovce.

"Nikad nisam vidio fotografiju koja me toliko uznemirila. Napravio bih isto što i taj čovjek te odmah iselio", napisao je jedan od šokiranih ljudi.

Pojedini su, pak, ipak pokušali pronaći ovozemaljsko objašnjenje.

"Zašto bi oči duhova svijetlile na noćnom zapisu na isti način kao i oči ljudi? Meni taj detalj ukazuje na to da je riječ o stvarnom fizičkom biću, a ne o prikazi.

Mislim da je u pitanju osoba koja redovito posjećuje taj dom i ponekad navraća po ono što joj treba. Tog dana očito nije računala s tim da je monitor za bebe ostao uključen. Ona živi u tim zidovima", iznijeli su mišljenje drugi korisnici.