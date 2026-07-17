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Samo 1% Hrvata može prepoznati svih 15 gradova: Dokaži da si među njima na kvizu

Samo 1% Hrvata može prepoznati svih 15 gradova: Dokaži da si među njima na kvizu
Foto: Shutterstock
Za početak jedno lakše pitanje...
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Hrvatska je riznica gradova s tisućljetnom poviješću, od rimskih arena i carskih palača na obali, preko srednjovjekovnih utvrda na istarskim brežuljcima, do baroknih palača u kontinentalnom srcu. Svaki grad priča svoju priču – o slavnim vladarima, hrabrim braniteljima, genijalnim umjetnicima i bogatoj tradiciji. Mislite da ste iznimka i da ih sve poznajete? Ovaj kviz je stvoren da vas testira do krajnjih granica!

17.7.2026.
13:12
Webcafe.hr
Shutterstock
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