VELIK UTJECAJ /
[KVIZ] Koliko dobro poznajete velikane naše povijesti i kulture?
Tko se smatra "Ocem Domovine" i bio je vođa Hrvatskog narodnog preporoda te ključna politička figura u borbi za hrvatska nacionalna prava u 19. stoljeću?
Hrvatska je zemlja bogate povijesti i kulture, a njezin doprinos svijetu obilježili su brojni izvanredni pojedinci. Od genijalnih izumitelja i znanstvenika do nadarenih umjetnika, sportskih legendi i povijesnih vođa, njihova djela i nasljeđe oblikovali su naš identitet. Mislite li da ih sve poznajete?