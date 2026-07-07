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Koliko dobro poznajete rodne gradove filmskih zvijezda? Iskažite se kao stručnjaci na kvizu

Koliko dobro poznajete rodne gradove filmskih zvijezda? Iskažite se kao stručnjaci na kvizu
Foto: Net.hr
Za početak jedno lakše pitanje...
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Od blještavila Hollywooda do nezavisnih filmskih scena diljem svijeta, glumci i glumice su lica koja oživljavaju naše najdraže priče. Njihova imena ispunjavaju naslovnice, ali njihovi počeci često ostaju u sjeni reflektora. Svaki pogled na filmsko platno može prizvati sjećanje na legendarnu ulogu, kultnu scenu ili trenutak kada smo shvatili da svjedočimo nečemu jedinstvenom. Jeste li se ikada zapitali odakle potječu ti velikani, u kojim su gradovima napravili svoje prve korake ili kakvu priču skriva njihovo mjesto rođenja?

7.7.2026.
15:05
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