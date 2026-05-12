Dnevni horoskop, Ribe, 12. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će biti vrlo izražene i teško skrivene pred drugima. Kod zauzetih Riba mogla bi se pojaviti potreba za većom bliskošću i iskrenijim razgovorima. Slobodni bi mogli neočekivano privući osobu koja nosi dozu tajanstvenosti i šarma. Jedan pogled ili poruka mogli bi ostaviti snažniji dojam nego što će se očekivati.

Posao: Na poslovnom planu mogla bi biti naglašena intuicija koja će pomoći pri važnim procjenama. Jedna situacija koja je dugo stvarala nesigurnost mogla bi krenuti prema rješenju. Financijska pitanja tražit će dodatnu pažnju, ali neće donositi ozbiljne probleme. Bit će primijećen talent koji je dugo bio podcijenjen.

Zdravlje: Organizam bi mogao osjetljivije reagirati na stres i emocionalno opterećenje. Moguća je potreba za više odmora i povlačenja od buke svakodnevice. Umor iz prethodnih dana mogao bi postati vidljiviji nego inače. Večer bi mogla donijeti osjećaj unutarnjeg mira i lakšeg opuštanja.