Znate li već što ste u podznaku? Evo gdje ga možete izračunati i što on govori o vama

Dok se ljubitelji astrologije pripremaju obilježiti Međunarodni dan astrologije 20. ožujka, na dan proljetnog ekvinocija koji označava početak astrološke nove godine, mnogi će ponovno zaroniti u svoje natalne karte.

Većina ljudi zna svoj Sunčev znak, no često se pitaju zašto im se horoskop ne čini uvijek točnim. Odgovor se možda krije u podznaku, ključnom elementu astrološkog profila koji oblikuje način na koji nas svijet doživljava.

Dok je Sunčev znak vaša srž i ego, a Mjesečev znak vaše skriveno emocionalno središte, podznak ili ascendent je vaša vanjska fasada. To je "maska" koju nosite, energija koju projicirate i prvi dojam koji ostavljate na druge.

On predstavlja horoskopski znak koji se uzdizao na istočnom horizontu u točnom trenutku, na mjestu i u vrijeme vašeg rođenja. Zbog toga je za njegovo precizno određivanje ključno znati točno vrijeme rođenja, jer se znak na ascendentu mijenja otprilike svaka dva sata.

Vatreni podznaci

Osobe s podznakom u ovnu djeluju izravno, energično i hrabro. Njihova je pojava dinamična, a stav proaktivan, što ih čini prirodnim vođama koji se ne boje preuzeti inicijativu. Često su impulzivni i gledaju na život kao na niz natjecanja.

Podznak u lavu odaje karizmatičnu, samopouzdanu i toplu osobu. Ljudi ih odmah primijete kada uđu u prostoriju, jer zrače dostojanstvom i sklonošću drami. Vole biti u centru pažnje i inspiriraju druge svojom vedrinom.

Podznak u strijelcu prepoznat ćete po optimizmu, entuzijazmu i pustolovnom duhu. Djeluju otvoreno, prijateljski i kao vječni optimisti čija je čaša uvijek napola puna. Njihova zarazna energija i smisao za humor čine ih omiljenima u društvu, iako ponekad mogu biti netaktični.

Zemljani podznaci

Podznak u biku odaje dojam smirenosti, stabilnosti i pouzdanosti. Ove osobe zrače mirnom snagom i cijene udobnost, ljepotu i materijalnu sigurnost. Iako mogu biti tvrdoglavi, njihova upornost i prizemljenost ulijevaju povjerenje.

Ljudi s podznakom u djevici ostavljaju dojam skromnih, analitičnih i organiziranih osoba. Njihov pristup je praktičan, obraćaju pažnju na detalje i djeluju vrlo kompetentno, pa im se drugi često obraćaju za savjet.

Podznak u jarcu projicira sliku ozbiljne, disciplinirane i ambiciozne osobe. Odaju dojam zrelosti i odgovornosti, cijene strukturu i naporan rad, a njihov autoritet se prirodno osjeća.

Zračni podznaci

Ako vam je podznak u blizancima, vjerojatno djelujete komunikativno, znatiželjno i vrlo prilagodljivo. Vaš um je brz, a stil izražavanja živahan, što vas čini vještim sugovornikom. Drugi vas vide kao osobu vječno mladog duha.

Podznak u vagi krasi šarm, diplomacija i osjećaj za sklad. Ove osobe su izrazito društvene i ljubazne te teže stvaranju harmonije u odnosima. Često su fizički vrlo privlačne i ostavljaju dojam uravnotežene i pravedne osobe.

Oni s podznakom u vodenjaku ističu se originalnošću i neovisnošću. Njihov stil ili ideje često su nekonvencionalni, a djeluju prijateljski, ali s određenom intelektualnom distancom. Humanitarci su i cijene slobodu iznad svega.

Vodeni podznaci

Osobe s podznakom u raku djeluju brižno, osjetljivo i zaštitnički. U prvom kontaktu mogu biti sramežljivi, skrivajući svoju nježnu unutrašnjost iza "oklopa". Zrače toplinom i intuicijom, a dom i obitelj su im od velike važnosti.

Podznak u škorpionu ostavlja dojam intenzivne, tajanstvene i magnetski privlačne osobe. Njihov prodoran pogled i rezervirano držanje izazivaju znatiželju. Posjeduju snažnu volju i emocionalnu dubinu koju ne otkrivaju lako.

Podznak u ribama prepoznaje se po sanjivom pogledu i suosjećajnoj prirodi. Ove osobe djeluju nježno, empatično i umjetnički nastrojeno. Lako upijaju energiju okoline i posjeduju izraženu intuiciju, zbog čega ih drugi doživljavaju kao mistične i zagonetne.