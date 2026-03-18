Proljeće donosi ljubavni armagedon za ova četiri znaka: Prekidi veza će im biti neizbježni

Dok se priroda budi, astrološka klima za proljeće donosi energetske oluje koje će mnoge ljubavne veze staviti na kušnju. Rijetki planetarni tranziti i snažne pomrčine stvaraju ozračje u kojem iluzije nestaju, a istina izlazi na vidjelo.

Za neke će to značiti produbljivanje odnosa, no za četiri horoskopska znaka, ovo će razdoblje vjerojatnije donijeti bolne, ali nužne završetke. Pripremite se za kozmičku čistku koja ne ostavlja mjesta za kompromise i veze koje više ne služe osobnom rastu.

Kozmička čistka na ljubavnom planu

Početak ožujka označava ulazak Marsa, planeta akcije, u osjećajni znak Riba, što unosi duhovnu i nježniju notu u odnose. Ipak, idila ne traje dugo. Već trećeg ožujka događa se totalna pomrčina Mjeseca u Djevici, astrološki događaj koji djeluje kao reflektor uperen u sve ono što u partnerstvima ne funkcionira.

Astrolozi se slažu da je ovo prijelomna točka u godini, trenutak kada intuicija postaje glasnija od razuma i tjera nas da donesemo odluke koje smo dugo odgađali.

Osim toga, Saturn, planet discipline i karmičkih lekcija, nakon gotovo tri desetljeća ulazi u znak Ovna, donoseći testove zrelosti i suočavanje s posljedicama.

Ova kombinacija nebeskih događaja stvara plodno tlo za prekide, osobito za one koji su se našli u vezama iz navike, straha od samoće ili lažne nade. Proljeće 2026. neće biti vrijeme za popravljanje, već za hrabro odbacivanje svega što je trulo.

Znakovi na rubu prekida

Iako će svi osjetiti intenzitet ovog razdoblja, četiri znaka zodijaka bit će na prvoj crti udara kozmičkih promjena. Njihovi odnosi prolaze kroz temeljna preispitivanja, a opstanak je zajamčen samo najjačima i najiskrenijima.

Ovan: Vrijeme je za solo igru

Za vatrene ovnove, proljeće je obično njihovo doba godine, no 2026. donosi duboku transformaciju identiteta. Ulazak Saturna u njihov znak nameće im lekcije o odgovornosti i zrelosti.

Mnogi ovnovi osjetit će snažnu potrebu da se oslobode svega što ih sputava kako bi se mogli usredotočiti na vlastite ciljeve. Partner koji zahtijeva previše pažnje ili ne podržava njihovu novopronađenu ambiciju postat će teret.

Prema astrološkim analizama, ovan će tijekom ovog tranzita preispitivati je li trenutna veza i dalje pravi izbor. Impulzivne veze temeljene na egu ili strasti sada pucaju pod pritiskom, a ovan bez oklijevanja bira slobodu i neovisan put.

Vaga: Test realnosti koji mnogi neće proći

Nijedan znak neće osjetiti pritisak na partnerstva kao vaga. Ulazak Saturna u Ovna aktivira njihovu sedmu kuću odnosa, stavljajući sve dugogodišnje veze i brakove na najteži test u posljednjih 29 godina.

Ovo je razdoblje suočavanja s golom istinom. Vage, koje su sklone održavanju harmonije pod svaku cijenu, više neće moći ignorirati neravnotežu, nedostatak podrške ili temeljne razlike.

Veze koje su opstajale samo radi mira u kući ili zbog straha od samoće sada će se urušiti. Planetarni utjecaji uče ih bolnu, ali oslobađajuću lekciju: bolje je biti sam nego u vezi koja crpi energiju i guši autentičnost.

Djevica: Pomrčina koja otkriva sve skrivene pukotine

Za praktične djevice, ključni trenutak događa se već početkom ožujka. Totalna pomrčina Mjeseca u njihovom znaku djeluje kao "kozmički čistač", osvjetljavajući sve ono što su marljivo gurale pod tepih.

Skrivene tajne i neriješeni problemi izlaze na površinu, a djevice više neće imati strpljenja tražiti opravdanja za partnerove mane. Njihova analitička priroda nadvladat će emocije i donijet će racionalnu odluku o prekidu ako procijene da zajednička budućnost nije održiva.

Ovaj astrološki događaj daje im potrebnu jasnoću da prestanu popravljati ono što je nepovratno slomljeno i naprave čist rez.

Strijelac: Iznenadni poriv za slobodom postaje neodoljiv

Avanturistički strijelci osjećat će se posebno sputano ovog proljeća, što je za njih glavni okidač za prekide. Krajem travnja Uran, planet revolucije i naglih promjena, ulazi u znak Blizanaca, njihovo polje partnerstva.

Ovaj tranzit donosi iznenadnu i neodoljivu potrebu za prostorom, neovisnošću i novim iskustvima. Dosada u dugogodišnjim vezama postat će nepodnošljiva, a svaki pokušaj partnera da ih kontrolira ili ograniči rezultirat će eksplozivnom reakcijom.

Strijelci bi mogli prekinuti vezu doslovno preko noći, šokirajući svoju okolinu. Za njih kompromis više nije opcija; biraju autentičnost, čak i ako to znači napuštanje stabilne, ali monotone luke.