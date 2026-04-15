Stiže najintenzivniji mladi Mjesec u 2026.: Donosi neviđeni kaos, ovim znakovima će biti najgore

Pripremite se za jedan od astrološki najintenzivnijih perioda u godini. U petak, 17. travnja, na nebu se događa moćan, ali i potencijalno kaotičan mladi Mjesec u znaku Ovna.

Ovaj događaj ne donosi samo energiju novih početaka, već i značajne izazove, budući da se u vatrenom Ovnu stvara nevjerojatna gužva. Uz Sunce i Mjesec, tamo će se naći i Merkur, Mars, Saturn, Neptun i Hiron, stvarajući moćan stelij koji će pojačati impulzivnu i sirovu prirodu prvog znaka zodijaka.

Ova lunacija potaknut će nas na hrabre korake i akciju, no istovremeno nosi ogroman rizik od nepromišljenosti. Energija će biti uzavrela, a fitilji kratki.

Dok nas Mars, vladar ovna, gura naprijed, njegova istovremena konjunkcija sa strogim Saturnom djelovat će kao pritisnuta kočnica, stvarajući frustracije, prepreke i osjećaj da se borimo sami sa sobom.

Za četiri horoskopska znaka, ovaj će period biti posebno turbulentan.

Kozmička oluja u znaku Ovna

Mladi Mjesec u Ovnu uvijek se smatra astrološkom Novom godinom, najpotentnijim trenutkom za postavljanje namjera i pokretanje novih životnih ciklusa. Međutim, ovogodišnja konfiguracija je sve samo ne jednostavna. Ogromna koncentracija planeta u Ovnu stvara eksplozivnu smjesu.

Ovan je znak inicijative, hrabrosti i borbe, no kada je njegova energija pretjerana, manifestira se kao nestrpljivost, agresija i sklonost sukobima.

Dodatnu složenost donosi prisutnost Hirona, poznatog kao "ranjeni iscjelitelj", koji će osigurati da stare rane i nesigurnosti isplivaju na površinu kako bismo se s njima suočili. Spoj Marsa i Saturna, nazvan "suđenje vatrom", testirat će našu izdržljivost i disciplinu.

Osjećat ćemo se kao da istovremeno dodajemo gas i kočimo, što može dovesti do unutarnjih i vanjskih sukoba. Ovaj period zahtijevat će svjesnost i strpljenje kako se impulzivnost ne bi pretvorila u destruktivnost. Najveći pritisak osjetit će osobe rođene u kardinalnim znakovima, čiji će ključni životni sektori biti izravno aktivirani.

Koga će najviše pogoditi?

Iako će svi osjetiti ovu vatrenu energiju, četiri horoskopska znaka će se naći u epicentru kozmičkih zbivanja. Za njih će ovaj mladi Mjesec biti prekretnica koja donosi neizbježne promjene i suočavanja.

Ovan: Kriza identiteta i novi početak

Za ovnove, ovaj mladi Mjesec događa se u njihovoj prvoj kući identiteta, što ih stavlja u središte pozornosti. Osjetit će snažan, gotovo neodoljiv poriv za novim početkom i potpunom osobnom transformacijom.

Ipak, prisutnost Saturna u njihovom znaku donijet će neočekivane prepreke, sumnju u sebe i frustrirajuće odgode. Umjesto da se pripremaju za bitku, kako bi se očekivalo, kozmos ih zapravo tjera da spuste svoj oklop.

Čak se i moćni ovnovi umore od borbe i dokazivanja. Vaš najsnažniji potez ovog mjeseca bit će pokazivanje ranjivosti i prihvaćanje sebe bez uljepšavanja.

Rak: Pritisak u karijeri i javnom životu

Mladi Mjesec u ovnu aktivira desetu kuću karijere i javnog imidža kod rakova, stvarajući golemu napetost na profesionalnom planu. Moguće su nejasnoće vezane za poslovne ciljeve i osjećaj da su pod prevelikim pritiskom da donesu važne odluke.

Mnogi rakovi nalaze se na početku dvogodišnjeg ciklusa koji će im promijeniti karijeru ili dom, a ovaj mjesec fokus je isključivo na poslu. Bit ćete laserski fokusirani, a svatko tko vam pokuša stati na put mogao bi zažaliti.

Ovaj period prisilit će vas da se suočite s onim što zaista želite od svoje karijere i da napravite promjene koje će uskladiti vaše ambicije s unutarnjim potrebama.

Vaga: Odnosi na testu izdržljivosti

Vagama će u fokusu biti odnosi, budući da se mladi Mjesec odvija u njihovoj sedmoj kući partnerstva. Svi odnosi, od romantičnih do poslovnih, naći će se pod mikroskopom.

Prema astrološkim prognozama, ovo nije period za suovisnost, već za učenje kako zaštititi vlastite granice. Zbog prisutnosti Hirona, na površinu mogu isplivati stari problemi i rane.

Vage, koje prirodno teže harmoniji i izbjegavaju sukobe, bit će primorane zauzeti se za sebe, jasno izraziti svoje potrebe i postaviti čvrste granice, čak i ako to naruši prividni mir. Za neke će ovo biti vrijeme ozdravljenja i produbljivanja veza, a za druge vrijeme neizbježnih završetaka.

Jarac: Nemir u domu i obitelji

Za jarčeve, ovaj mladi Mjesec donosi promjene u četvrtoj kući doma, obitelji i unutarnjeg života. Impulzivna energija iz Ovna stvara napetost koja ih tjera da redefiniraju pojam sigurnosti i doma. Mogu se pojaviti tenzije u obiteljskim odnosima koje će zahtijevati postavljanje granica i suočavanje s dubokim emocijama iz prošlosti.

Dok će Jarčevi instinktivno htjeti preuzeti kontrolu, duhovna lekcija ovog mjeseca je prepuštanje i dopuštanje situacijama da se prirodno razviju. Umjesto da se fokusiraju isključivo na vanjske ciljeve, morat će se okrenuti unutra i stvoriti stabilnost unutar sebe.