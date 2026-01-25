Počinje 13-godišnja drama na nebu: Ovim horoskopskim znakovima stiže kaos iz noćne more

Nakon gotovo četrnaest godina plovidbe kroz sanjive i maglovite vode riba, planet iluzija, snova i duhovnosti, Neptun, sprema se za dramatičnu promjenu.

Naime, 26. siječnja 2026. godine ulazi u vatreni i probojni znak ovna, gdje će boraviti sve do 2039. godine. Ovaj rijedak astrološki događaj, koji se posljednji put zbio u razdoblju Američkog građanskog rata, označava kraj jedne ere i početak nove, donoseći korjenitu promjenu kolektivne energije koja će potaknuti borbu za ideale i aktivno ostvarenje snova.

Dok će svi osjetiti ovaj pomak, četiri horoskopska znaka naći će se na prvoj crti ove velike transformacije.

Duhovni ratnik se budi

Spoj Neptunove eterične energije i ovnove sirove, izravne snage stvara arhetip "duhovnog ratnika". Dok je Neptun u Ribama naglašavao suosjećanje, brisanje granica i kolektivno nesvjesno, njegov ulazak u Ovna donosi buđenje individualizma, hrabrosti i potrebe da se djeluje u skladu s vlastitim najdubljim uvjerenjima.

Ovo je razdoblje u kojem snovi više nisu samo fantazije, već postaju misija. Kolektivno, možemo očekivati porast pokreta koji se bore za ideale, nove oblike duhovnog aktivizma te inovacije koje će pomicati granice, osobito u područjima medicine i tehnologije.

Međutim, ovaj tranzit nosi i svoje izazove. Ovan je impulzivan, a Neptun zamagljuje percepciju, stoga postoji opasnost od borbe za iluzije, pogrešno usmjerenog bijesa i idealiziranja vođa koji obećavaju brza rješenja. Ključ za navigaciju ovim moćnim tranzitom bit će u razvijanju sposobnosti razlučivanja i ostajanju prizemljenima.

Važno je napomenuti da će se Neptunu u veljači 2026. u Ovnu pridružiti i Saturn, planet strukture i realnosti. Njihova rijetka konjunkcija donijet će bolno suočavanje sa stvarnošću tamo gdje su ideali bili nerealni, ali i priliku da se vizije pretvore u opipljiva i dugotrajna postignuća.

Foto: Chatgpt

Kardinalni udar: Znakovi na prvoj liniji promjena

Iako će svi osjetiti promjenu, astrolozi ističu četiri kardinalna znaka, ovna, vagu, raka i jarca, kao one koji će se suočiti s najizravnijim i najintenzivnijim utjecajem.

Neptun će formirati snažne aspekte prema njihovim Suncima, stavljajući ključna područja njihovih života pod kozmičko povećalo.

Ovan: Magla nad vlastitim identitetom

Za ovnove, ovaj tranzit je najosobniji mogući. Neptun ulazi u njihovu prvu kuću identiteta, donoseći duboku transformaciju slike o sebi. Mogli bi se osjećati zbunjeno, kao da se njihov dosadašnji ego i smisao postojanja rastapaju u magli.

Ovo može donijeti krizu identiteta, osjećaj izgubljenosti i preosjetljivost na okolinu. Ipak, ovo je ujedno i nevjerojatna prilika za duhovnu i kreativnu renesansu. Ovan će dobiti priliku da se poveže sa svojom intuitivnom i suptilnijom stranom, otkrivajući tko je uistinu ispod oklopa ratnika.

Ključni zadatak bit će predati se procesu i dopustiti da se pojavi autentičnije "ja", ono koje snagu crpi iz duhovne vjere, a ne samo iz sirove sile.

Vaga: Iluzije i ideali u partnerskim odnosima

Vagama Neptun ulazi u sedmu kuću partnerstva, bacajući magičnu, ali i varljivu svjetlost na sve važne odnose. Ovo je razdoblje u kojem mogu susresti svoju srodnu dušu ili partnera iz snova, ali jednako tako postoji i opasnost od idealizacije, razočaranja i obmana.

Vage bi mogle previdjeti očite mane kod partnera, žrtvovati se previše ili se zaplesti u odnose koji se temelje na iluziji. Lekcija za njih bit će učenje postavljanja zdravih granica i razvijanje sposobnosti da vide ljude onakvima kakvi jesu, a ne onakvima kakvima bi željeli da budu.

Krajnji cilj ovog četrnaestogodišnjeg ciklusa je pronaći istinsku duhovnu povezanost u partnerstvu, onu koja nadilazi površinske projekcije.

Foto: Chatgpt

Rak: Karijera kao duhovni poziv

Rakovi će osjetiti Neptunov utjecaj najsnažnije u polju karijere i javnog imidža, budući da planet iluzija ulazi u njihovu desetu kuću. Njihovi dosadašnji profesionalni ciljevi mogli bi postati nejasni i izgubiti smisao.

Mnogi rakovi osjetit će snažan poriv da napuste sigurne i konvencionalne poslove kako bi slijedili "viši poziv". Može ih privući rad u kreativnim, iscjeliteljskim ili humanitarnim profesijama. Izazov će biti kako tu duhovnu viziju pretvoriti u održivu karijeru, a da se ne izgube u nerealnim očekivanjima.

Usklađivanje profesionalnog života s dubokim duhovnim vrijednostima postat će njihov prioritet, što će ih na kraju dovesti do posla koji ih istinski ispunjava.

Jarac: Potraga za sigurnošću u korijenima

Za praktične jarce, Neptunov tranzit kroz četvrtu kuću doma, obitelji i korijena može biti posebno destabilizirajući. Temelji na kojima su gradili svoj život mogli bi se činiti nesigurnima. Mogu se pojaviti nerazjašnjene obiteljske tajne, osjećaj emocionalne nesigurnosti u vlastitom domu ili konfuzija vezana uz roditelje.

Ovo je razdoblje dubokog iscjeljenja obiteljskih korijena i suočavanja s potisnutim emocijama. Jarci će možda osjetiti potrebu da stvore dom koji je duhovno utočište ili da se presele na mjesto koje im pruža osjećaj mira, često blizu vode.

Njihov zadatak je pronaći unutarnju, duhovnu sigurnost koja ne ovisi o vanjskim strukturama, shvaćajući da je pravi dom stanje duše.