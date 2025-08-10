Srida za povijest: Talaja donio pobjedu, sad idu vatromet i fešta!

310. SINJSKA ALKA /

Frano Talaja dobio je sridu u pripetavanju i pobijedio Marka Vrcu te postao 310. sinjske Alke.

Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka, ali presudila je zadnja srida Talaje. Tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić uživo u RTL-u danas komentirao je to što je prije tjedan dana Alka odgođena zbog kiše. No danas je sunce upeklo.

"Bilo je sparno i to se odrazilo na kondiciju konja i na gađanje alkara. Ove su uniforme dosta debele, nije bilo vrhunsko gađanje, ali vrhunac je bilo pripetavanje", rekao je Nasić.

Završio je svečani dio i proglašenje slavodobitnika u Sinju, alkarska povorka će na hipodromu odložiti opremu i konje. Talaji je ovo prva Alka, ali 307. prošla je u znaku pobjede na Čoji, ali je imao i pojedu na pokaznoj trki Alke u Badenu prošle godine. Više pogledajte u prilogu.