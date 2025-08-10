TUGA NA JUGU /

Policija istražuje smrt bebe u Rogotinu: detalji obdukcije poznati sutra

Što se sinoć događalo iza ovih zidova i zbog čega je ugašen jedan mali život? Tragedija je potresla 500-tinjak stanovnika Rogotina koji nerado o tome pričaju, Velimir Zderić iz mjesta govori nam: "Ja sam bio u crkvi, izašao u 11 i pol sati, doma došao, ništa pojma nemam. Izašao vanka, vidim Željku tu, pita neka beba nađena vamo-tamo, pojma ja nemam za to."

Poznato je da se radi o ženi koja je kao samohrana majka živjela u roditeljskoj kući. Već ima dvoje djece predškolskog uzrasta. Treću je trudnoću navodno skrivala. Više pogledajte u prilogu

10.8.2025.
20:02
