Je li Sljeme najbolja lokacija za promatranje Suza svetog Lovre? Astronom Ante Radonić sve nam je rastumačio

Danas je blagdan svetog Lovre uz koji se veže i astronomski spektakl poznat kao kiša meteora ili suze svetog Lovre. Meteorski roj Perzeidi, poznat kao Suze svetog Lovre, dostiže svoj vrhunac ovih dana. Riječ je o prirodnom fenomenu koji se ponavlja svake godine kada Zemlja prolazi kroz ostatke kometa. Meteori ulaze u atmosferu velikom brzinom i izgaraju, stvarajući svjetlosne tragove koji svake godine oduševljavaju promatrače.

Ovaj spektakl bit će vidljiv u svim dijelovima Hrvatske. Najbolje će se vidjeti tamo gdje ne smetaju gradska svjetla, odnosno kako se to stručno kaže gdje nema svjetlosnog zagađenja. U okolici Zagreba, to bi najbolje moglo biti vidljivo upravo na Sljemenu.

Sve deatlje saznali smo u razgovoru s astronomom Antom Radonićem. Više pogledajte u videu