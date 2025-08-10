NEVJEROJATNI PRIZORI NA NEBU /

Je li Sljeme najbolja lokacija za promatranje Suza svetog Lovre? Astronom Ante Radonić sve nam je rastumačio

Danas je blagdan svetog Lovre uz koji se veže i astronomski spektakl  poznat kao kiša meteora ili suze svetog Lovre. Meteorski roj Perzeidi, poznat kao Suze svetog Lovre, dostiže svoj vrhunac ovih dana. Riječ je o prirodnom fenomenu koji se ponavlja svake godine kada Zemlja prolazi kroz ostatke kometa. Meteori ulaze u atmosferu velikom brzinom i izgaraju, stvarajući svjetlosne tragove koji svake godine oduševljavaju promatrače.  

Ovaj spektakl bit će vidljiv u svim dijelovima Hrvatske. Najbolje će se vidjeti tamo gdje ne smetaju gradska svjetla, odnosno kako se to stručno kaže gdje nema svjetlosnog zagađenja. U okolici Zagreba, to bi najbolje moglo biti vidljivo upravo na Sljemenu.

Sve deatlje saznali smo u razgovoru s astronomom Antom Radonićem. Više pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.8.2025.
20:47
RTL Danas
Ante RadonićSuze Svetog Lovre
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx