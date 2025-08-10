Petra Marčinko nastavila pobjednički niz i osvojila drugi naslov zaredom

Hrvatska 19-godišnja teniska reprezentativka Petra Marčinko (WTA - 134.) nastavila je svoj pobjednički niz i osvojila drugi naslov zaredom, pobijedivši u finalu W100 ITF World Tour turnira na tvrdoj podlozi u američkom gradu Landisvilleu Indonežanku Janice Tjen (WTA - 170.) sa 7-6 (4), 3-6, 6-4.

Svladavši 23-godišnju Indonežanku Zagrepčanka je u nedjelju došla do desete uzastopne pobjede i drugog naslova u ovoj godini. Prvi je osvojila na WTA 125 turniru u Rimu na zemljanoj podlozi prije tri tjedna. Ovo je za Marčinko deveti naslov u karijeri i najznačajniji na ITF World Touru, koji će joj donijeti novi najbolji renking u karijeri. Na novoj WTA ljestvici trebala bi biti rangirana oko 120. mjesta.

Finale je bilo prilično izjednačeno, a Marčinko se u prvom setu dvaput spašavala 'breakovima' kad je njena suparnica servirala za osvajanje prve dionice meča. U 'tie-breaku' je Petra povela 4-1, a onda dopustila Indonežanki da dođe do 4-4. No, sljedeća tri poena su otišla na stranu hrvatske reprezentativke, a time i prvi set.

U drugom setu je Tjen napravila 'break' za 2-0 i tu je prednost zadržala do kraja tog dijela meča. Marčinko je izgubila servis i na početku odlučujućeg seta, ali je odmah oduzela servis suparnici. U osmom gemu je Petra propustila tri prilike za 'break'. U desetom gemu, kad je Tjen servirala za ostanak u meču, Marčinko je došla do prve meč-lopte i odmah ju pretvorila u pobjedu.

Za nju je zaradila 100 bodova i novčanu nagradu od 15.239 američkih dolara.