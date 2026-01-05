Slavna glumica na meti kritika zbog 'premršavosti': U suzama je otkrila razlog

Britanska glumica Kate Beckinsale (52) pozirala je u bikiniju i mini suknji te se otvoreno osvrnula na, kako kaže, „najgoru tugu“ u životu, jasno poručivši da je neće pokolebati komentari i kritike na račun njezina izgleda.

Glumica je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima pozira u oskudnim kombinacijama, reagirajući na prozivke kritičara zbog naglog gubitka kilograma. Prošlog je tjedna u suzama otkrila da je 2025. izgubila majku Judy Loe, dok joj je očuh Roy Battersby preminuo godinu ranije, a upravo je te gubitke navela je kao razlog fizičkog i emocionalnog sloma, prenosi Daily Mail.

Foto: Planet Photos/planet/profimedia

Paralizirajuća tuga

Beckinsale je ranije priznala da ju je smrt majke, koja je u 78. godini preminula nakon duge borbe s rakom, potpuno paralizirala od tuge. U novoj objavi fokus je stavila na osobno iskustvo žalovanja, poručivši svima koji prolaze kroz sličnu bol da imaju pravo izražavati se kako god žele – pa i odjećom.

Foto: Joe Giddens, Pa Images/alamy/profimedia

U dugom i iskrenom tekstu dotaknula se svakodnevnih sitnica koje joj pomažu preživjeti najteže trenutke, ali i "ljudi koji se pojave kada ih najmanje očekuješ". Istaknula je kako su joj najveću podršku pružile žene koje su i same prošle kroz teške životne gubitke, traume i razočaranja.

„Tuga nije natjecanje. Koga god i što god da ste izgubili, vaša tuga je vaša i nitko nema pravo umanjivati je“, poručila je, dodavši da tuga zahtijeva svjedoka te da se kroz nju ne treba prolaziti sam. Posebno je naglasila koliko su joj u tim trenucima značile životinje, koje su joj često bile najveća utjeha.

Kritike oko izgleda

Budući da se već neko vrijeme Beckinsale suočava s negativnim komentarima na račun svoje linije i izgleda, putem Instagrama je uputila snažnu poruku: „Nosite što god želite. Život je kratak – priuštite si radost i budite vjerni sebi.“ Naime, mnogi ističu kako je glumica izgubila previše kilograma i da je "premršava".

Foto: Chelsea Lauren/shutterstock Editorial/profimedia

Nedavno je u emotivnom videu priznala kako je 2025. bila iznimno teška godina, ističući da je to ujedno bila i posljednja godina u kojoj je njezina majka bila uz nju. „Moje se tijelo jednostavno ugasilo“, rekla je tada kroz suze, naglasivši koliko duboko tuga može utjecati na čovjeka iznutra i izvana.