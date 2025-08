Poznato je zašto je Novak Đoković boravio u Grčkoj: Srpski tenis dočekao poraznu vijest

Beograd ostaje bez ATP turnira! Danas je službeno objavljena poražavajuća vijest za Beograd. Naime, uvjeti za održavanje turnira nisu ispunjeni i planirani beogradski turnir za studeni seli se u Atenu.

"Usprkos velikoj posvećenosti i uloženim naporima, uvjeti za realizaciju turnira u planiranom terminu i formatu nisu se mogli osigurati, zbog čega je odlučeno da se ovogodišnje izdanje turnira ne održi.

Organizacija je od 2021. godine uspješno realizirala ukupno devet profesionalnih teniskih turnira pod različitim brendovima, uključujući pet ATP 250 turnira, jedan WTA 250, jedan WTA 125, jedan ATP Challenger 125 i jedan ITF turnir. Tijekom tog perioda, turniri su okupili veliki broj ljubitelja tenisa iz zemlje i svijeta, postavivši Beograd na mapu značajnih međunarodnih teniskih događaja.

Ponosni smo na sve što je do sada postignuto i zahvalni svima koji su bili dio ovog projekta – prije svega partnerima, sponzorima i publici koja nam je pružila ogromnu podršku.

Organizacija ostaje posvećena teniskom razvoju u Srbiji i nastavit će da radi na stvaranju uvjeta da se profesionalni turniri u budućnosti ponovo održe u Beogradu", stoji u službenom priopćenju.

To je i razlog zbog kojega je Novak Đoković neko vrijeme boravio u Grčkoj. Ne radi se o njegovu preseljenju u Atenu već o preseljenju beogradskog turnira u atensku OAKA Arenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi Dodig ispričao lijepu tenisku priču, bili smo na njegovom treningu, a stigao je i poseban gost