Svijet odavno nije vidio ljepšu! Svi pričaju o zaručnici slavnog tenisača: 'Radi sve'

Teniski svijet ima novu ljubavnu priču. Radi se o vezi američkog tenisača Mackenziea McDonalda (30), trenutno 126 igrača na svijetu i lijepe tenisačice Marije Mateas (26), također Amerikanke koja je na WTA ljestvici trenutno 523. Mackenzie McDonald oduševio je sportski svijet riječima o svojoj odabranici srca. Bila je to ljubav na prvi servis, a javnost sad zanima sve o njima...

'Posebno je imati ju na turneji uza sebe'

"Ona je zmaj i sve to radi. Vjerovatno je najljepša trenerica na turneji, tako da sam sretan što je imam uz sebe. Nešto je posebno imati je na turneji, posebno s obzirom na duljinu sezone", iskreno je rekao Mackenzie McDonald nakon pobjede u prvom kolu Clay Court Championshipa i dodao:

"Ona me podržava u svim područjima. I sama je profesionalka. Prošle godine je čak bila među 200 najboljih, ali joj lakat nije u dobrom stanju. Ali, drago mi je što je imam uz sebe.“

Mackenzie McDonald i Maria Mateas dokazuju da je moguće uskladiti vrhunsku sportsku karijeru i duboku emocionalnu povezanost. Njihova priča nije samo priča o dvoje uspješnih sportaša, već o partnerima koji zajedno rastu, bore se s ozljedama i slave pobjede, kako na terenu, tako i izvan njega. Njihove zaruke u proljeće 2025. godine samo su potvrdile ono što je teniski svijet već znao: "M&M" su par za budućnost.

Priča o njihovim zarukama savršeno oslikava nepredvidivost i romantiku života na ATP i WTA Touru. U travnju 2025. godine, Mackenzie je odlučio postaviti ključno pitanje. No, za razliku od mnogih koji planiraju savršen trenutak, njegov je plan bio fluidan i ovisio je o rijetkim prilikama kada su se njihovi rasporedi preklapali. Mjesto radnje bio je botanički vrt u Orlandu na Floridi, bazi gdje oboje često treniraju.

Ono što ovaj trenutak čini posebnim jest činjenica da je McDonald mjesecima nosio zaručnički prsten sa sobom, putujući s turnira na turnir diljem svijeta.

"Dugo sam to želio učiniti i nosio sam prsten sa sobom, ali nisam htio to napraviti izvan sezone kada to svi rade", otkrio je McDonald za ATPTour.com.

"Želio sam da imamo naš poseban trenutak. Najvažnije je bilo što sam je uspio potpuno iznenaditi. Jako je teško od nje bilo što sakriti i ponosan sam na sebe što sam uspio, a da ona ništa nije znala. Presretni smo i mi i naše obitelji"

Par je sretnu vijest podijelio na društvenim mrežama uz jednostavan, ali moćan opis "M&M Forever", aludirajući na njihove zajedničke inicijale. Teniska zajednica odmah je reagirala s oduševljenjem, a čestitke su pristizale od kolega poput Coco Gauff, Bena Sheltona i Sloane Stephens, potvrđujući koliko su omiljeni na Touru.

Partneri na terenu, podrška izvan njega

Njihova povezanost nije vidljiva samo na društvenim mrežama, već i na teniskom terenu. Zajedno su nastupali u konkurenciji mješovitih parova na US Openu, gdje su svaki meč doživljavali kao priliku da produže zajedničko vrijeme. Zbog nemilosrdnih rasporeda, ponekad su razdvojeni i po nekoliko mjeseci. Pobjeda na US Openu 2023. godine protiv Fabricea Martina i Alexandre Panove za njih je značila puno više od prolaska u sljedeće kolo.

"Ovo znači da ćemo provesti još nekoliko dana zajedno, jer turniri nas čekaju odmah iza ugla", izjavio je tada McDonald.

"Naši dani na Touru su naporni, tako da cijenimo svaki trenutak koji dobijemo." Njegova zaručnica Maria bila je jednako emotivna.

"Ovo je jedan od najboljih trenutaka u mom životu. Trenutno sam tako sretna, potpuno je ludo."

Ta je pobjeda bila posebno slatka jer su godinu ranije na istom mjestu izgubili u prvom kolu, a za Mariju je to bio prvi nastup na Grand Slam turniru. Priznala je kako je tada osjećala ogroman pritisak da ne iznevjeri svog partnera. Godinu kasnije, pristup je bio drugačiji. "Izašla sam na teren sa željom da se zabavim i uživam, bez obzira na ishod. I to smo definitivno uspjeli." Upravo to međusobno razumijevanje i podrška ključ su njihove veze. Kako je McDonald rekao, "lijepo je imati nekoga tko razumije čime se baviš. Pomažemo si i guramo jedno drugo da radimo prave stvari."

Sličan put do vrha

Njihovo duboko razumijevanje proizlazi i iz sličnih karijernih puteva. Oboje su se kalili u sustavu američkog sveučilišnog tenisa, koji slovi za jedan od najkonkurentnijih na svijetu. Mackenzie, poznat po nadimku "Mackie", pohađao je prestižno sveučilište UCLA. Tamo je 2016. godine ostvario rijedak pothvat, postavši NCAA prvak i u pojedinačnoj konkurenciji i u parovima, čime je najavio veliku profesionalnu karijeru.

Maria, rođena u rumunjskoj Oradei, ali koja nastupa pod američkom zastavom, svoj je trag ostavila na Sveučilištu Duke. Kao brucošica proglašena je najboljom novakinjom godine u cijeloj zemlji (ITA National Rookie of the Year), što je bilo jasno priznanje njenog golemog talenta. Iskustvo igranja za sveučilišne timove, gdje su pritisak i timski duh ključni, dalo im je jedinstvenu perspektivu i radnu etiku koju su prenijeli u profesionalne vode.

Individualne borbe i zajednička snaga

Iako su tim, svatko od njih vodi svoju bitku na terenu. Mackenzie McDonald poznat je kao jedan od najborbenijih i najbržih igrača na Touru. Njegova karijera obilježena je nevjerojatnom otpornošću. Nakon teške operacije tetive koljena 2019. godine, mnogi su predviđali kraj njegove karijere. No, on se vratio jači no ikad, a 2021. godine ATP ga je nagradio titulom "Povratnika godine". Vrhunac karijere doživio je u listopadu 2023. kada je dosegao 37. mjesto na svjetskoj ljestvici, a pobjeda protiv Rafaela Nadala u drugom kolu Australian Opena iste godine ostaje upisana kao jedna od najvećih u njegovoj karijeri.

Maria Mateas strpljivo gradi svoj put prema vrhu. U kolovozu 2024. godine dosegnula je svoj najbolji renking u karijeri, 190. mjesto na WTA ljestvici, a godinu kasnije na turniru u Maroku ostvarila je prve pobjede u glavnom ždrijebu nekog WTA turnira i stigla sve do četvrtfinala. Trenutno se oporavlja od ozljede lakta, no to je nije spriječilo da putuje s Mackenziejem i pruža mu podršku kao dio tima. Njezin zaručnik nedavno se našalio, nazvavši je "najljepšom trenericom na Touru", što savršeno opisuje njihovu dinamiku - čak i kada ne mogu igrati, pronalaze način da budu jedno uz drugo.

Njihova priča dokaz je da u individualnom sportu poput tenisa partnerstvo može biti najveća snaga. Dok Mackenzie juriša prema povratku u sam svjetski vrh, a Maria se priprema za svoj povratak na terene, jedno je sigurno - njihova najveća pobjeda već je ostvarena.

