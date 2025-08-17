Prvi tenisač svijeta pohvalio se poklonom za rođendan: 'Dao mi je prije meča'

Terence Atmane prva je priča Masters turnira u Cincinnatiju. Kao nepostavljeni igrač došao je do polufinala i meča s Jannikom Sinnerom. Sinner je bio bolji sa 7:6(4), 6:2 i plasirao se u finale gdje ga čeka Carlos Alcaraz.

Sinner je pobjedu ostvario na svoj 24. rođendan, a otkrio je da mu je prije meča Atmane uručio poklon. Naime, Sinner se pohvalio da je dobio karticu pokemona Pikačua. "Dao mi je u tunelu prije meča", prepričao je najbolji tenisač svijeta. "On ima jednu od najvećih kolekcija karti Pokemona. Popričali smo malo prije susreta, nismo se poznavali do sada. Jako sam sretan što sam to dobio. U pitanju je Pikaču", rekao je Sinner.

It's a Pikachu! 🤩⚡️@janniksin reveals his present from Atmane pic.twitter.com/g3CBDuKUzP — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 16, 2025

Atmane je 23-godišnji Francuz koji je prije turnira u Cincinnatiju bio 136. igrač svijeta. Izbacio je igrače poput Cobollija, Fonsece, Fritza, Runea, ali protiv Sinnera ipak nije išlo.

