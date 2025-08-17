Sinner na rođendan zaustavio senzaciju, u finalu novi klasik s Alcarazom

Prvi nositelj i branitelj naslova Talijan Jannik Sinner i Španjolac Carlos Alcaraz igrat će u finalu ATP Masters turnira u Cincinnatiju.

Sinner je igrajući na svoj 24. rođendan prekinuo niz iz snova francuskog kvalifikanta Terencea Atmanea pobjedom od 7-6(4), 6-2, dok je u drugom polufinalu Alcaraz slavio s 6-4 6-3 nad trećim nositeljem, Nijemcem Alexanderom Zverevom, koji se fizički mučio tijekom meča.

Dvoboj Sinner-Alcaraz bit će repriza ovogodišnjeg finala Roland Garrosa i Wimbledona.

Sinner je osvojio izvanrednih 91 posto poena na prvom servisu, nije se suočio s niti jednom break loptom tijekom 86-minutnog meča i iskoristio je dvije od pet break lopti u svom prvom susretu u karijeri sa 136. igračem svijeta Atmaneom."Vrlo, vrlo težak izazov", rekao je Sinner na terenu nakon što mu je publika otpjevala "Sretan rođendan". "Svaki put kada igraš protiv nekoga potpuno novog, jako je teško."

Zverev u drugom setu nije bio na sto posto

Nakon što su Taylor Fritz (4.) i Holger Rune (9.) bili pometeni snažnim forhendima s topspinom ljevorukog Atmanea (23), koji je prošao kvalifikacije, Francuz ipak nije mogao ugroziti Sinnera Talijan je ostvario svoju 26. pobjedu na tvrdoj podlozi u svom povratničkom turniru nakon trijumfa na Wimbledonu i još nije izgubio set u Ohiju.

Susret Alcaraza i Zvereva prekinut je na 11 minuta na početku prvog seta dok su bolničari brinuli o gledatelju dok su dvojica igrača stajala i zajedno gledala s mreže. U drugom setu Zverev se odjednom teško kretao po terenu, uz bolne grimase.

"Nikad nije zabavno pobijediti nekoga tko nije 100 posto spreman. Počeli smo igrajući dobar tenis, a onda se odjednom nije osjećao dobro", rekao je Alcaraz.

'Ljudi uživaju gledajući naše mečeve'

Španjolac, koji cilja na šesti naslov ove godine, sada će se suočiti sa Sinnerom, kojeg je pobijedio osam puta u 13 mečeva, uključujući i finale Roland Garrosa na proljeće, ali je i poražen u Wimbledonu.

"Veselim se suočavanju s Jannikom. Mislim da ljudi uživaju gledajući naše mečeve, igramo prekrasan tenis, na vrhuncu, spreman sam za ovaj izazov", dodao je "Carlitos".

POGLEDAJTE VIDEO: Zverev ekspresno ispratio Sheltona s terena i izborio finale s drugim tenisačem svijeta