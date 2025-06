Majka iz Splita, otac iz Leskovca, a ona sa 17 ispisuje povijest: 'Pričam srpski samo kada sam bijesna'

Sa samo 17 godina, američka tenisačica Iva Jović postala je ime koje odjekuje teniskim svijetom. Njezin nedavni povijesni uspjeh na US Openu, gdje je postala najmlađa Amerikanka s pobjedom u glavnom ždrijebu turnira u posljednje 24 godine, stavio ju je pod svjetla reflektora. No, priča o Ivi Jović mnogo je više od jedne senzacionalne pobjede; to je priča o talentu, upornosti i obiteljskoj viziji koja je stvorila buduću zvijezdu.

Tko je Iva Jović?

Iva je rođena 6. prosinca 2007. godine u Kaliforniji, u obitelji imigranata. Njezini roditelji, otac Bojan porijeklom iz srpskog Leskovca i majka Jelena iz Splita, doselili su se u SAD i izgradili život iz temelja. Upravo su oni, kako Iva često ističe, njezin najveći uzor. "Divim se svojim roditeljima. Došli su u ovu zemlju i krenuli od nule. Naučili su me da se sve mora zaslužiti, da se mora naporno raditi i biti ustrajan", izjavila je za Tennis Channel.

Njezin teniski put nije započeo na prestižnim akademijama, već na krovu stambene zgrade u Los Angelesu. S pet godina počela je udarati lopticu sa starijom sestrom Mijom, koja se također bavi tenisom i danas igra za sveučilište UCLA. Ti sestrinski dvoboji bili su presudni. "Uvijek sam igrala setove protiv nje i pokušavala je pobijediti, ali nikad nisam uspjela. Zahvalna sam što sam imala nju kao uzor i partnericu za vježbu", prisjeća se Iva. Tenis je isprva bio samo zabava, no tijekom pandemije COVID-19, krovni tereni postali su njihovo jedino utočište za vježbu. Tada je Iva shvatila da bi sport mogao postati njezina karijera.

Munjevit uspon

Prije nego što je šokirala teniski svijet pobjedom protiv polufinalistice Australian Opena Magde Linette, Iva Jović izgradila je impresivnu juniorsku karijeru. S partnericom Tyrom Caterinom Grant dominirala je u igri parova, osvojivši 2024. godine Australian Open i Wimbledon, dok su na Roland Garrosu stigle do finala. S američkom reprezentacijom osvojila je i Junior Billie Jean Cup 2023. godine, ne izgubivši niti jedan set.

Njezin debi na seniorskom Grand Slamu na US Openu 2024. bio je kao iz snova. Ulazak s pozivnicom kao najmlađa sudionica turnira pretvorila je u povijesni trenutak. Nakon pobjede nad Linette, skromno je izjavila: "Iznenađena sam, ali i neiznenađena. Imala sam plan i sve je išlo dobro, tako da nije bilo potrebe za ludim prilagodbama." Ova pobjeda lansirala ju je u drugu rundu i potvrdila ono što su mnogi analitičari već predviđali – Iva je spremna za najveću scenu.

Očeva filozofija kao ključ uspjeha

Ivin stil igre – agresivan, s ranim preuzimanjem inicijative i snažnim udarcima s osnovne linije – nije slučajan. To je rezultat filozofije koju je usadio njezin otac Bojan. "Cijela filozofija u mojoj obitelji bila je uvijek igrati na pravi način, a to znači biti agresivan i diktirati tempo meča", objasnila je Iva.

Priznaje da je zbog takvog stila u ranim danima gubila mnogo mečeva, praveći velik broj neforsiranih pogrešaka. Međutim, dugoročni plan bio je da će ti udarci s vremenom postati precizniji i učinkovitiji. Njezin trener, Peter Smith, koji s njom radi od 12. godine, nazvao je Bojanov pristup genijalnim, jer je žrtvovao rane rezultate za dugoročni razvoj igre. Ta se strategija pokazala ispravnom, a Ivina mentalna čvrstoća i smirenost pod pritiskom danas su njezini najveći aduti.

Život izvan terena: Od škole do Hollywooda

Unatoč profesionalnoj karijeri, Iva Jović i dalje pohađa srednju školu putem online nastave. Kada nije na terenu ili u teretani, uživa u slikanju, planinarenju i čitanju. Zanimljivo je da je imala i kratak izlet u svijet glume. S 14 godina dobila je ulogu u Oscarom nominiranom filmu "Kralj Richard", o ocu sestara Williams. Trebala je glumiti protivnicu mlade Venus Williams u napetoj sceni, no njezina je uloga na kraju izbačena u montaži. "Bilo je razočaravajuće, ali tako to ide", rekla je uz osmijeh, dodajući da je iskustvo snimanja bilo nevjerojatno.

Iva Jović predstavlja novu generaciju tenisačica – tehnički potkovanu, mentalno snažnu i s jedinstvenom životnom pričom. Njezina predanost, podrška obitelji i pobjednički mentalitet garantiraju da je njezino ime ono koje ćemo pamtiti. Svijet je tek počeo upoznavati Ivu Jović, a njezino vrijeme tek dolazi.