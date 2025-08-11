Hrvatska Davis Cup reprezentacija ima novog izbornika: Brzo stiže i službeni debi

Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza u ponedjeljak je na mjesto izbornika hrvatske Davis Cup reprezentacije imenovao Ivana Dodiga, koji će na toj poziciji zamijeniti Velimira Zovka, priopćio je HTS.

POTPUNO NEOČEKIVANO / Drama u hrvatskom tenisu: Ivan Dodig postaje novi izbornik reprezentacije? Dodig će prvi put u toj ulozi voditi Hrvatsku u susretu drugog kola Qualifier faze protiv Francuske u Osijeku 12. i 13. rujna.

Ivan Dodig (40) je još uvijek aktivni tenisač i jedan od najboljih igrača parova na svijetu, te je osvajač triju Grand Slamova u parovima.

Hrvatski teniski savez zahvaljuje Velimiru Zovku na dosadašnjem angažmanu,te mu želi puno uspjeha u budućem radu.

