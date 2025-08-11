RASPLET DRAME /

Hrvatska Davis Cup reprezentacija ima novog izbornika: Brzo stiže i službeni debi

Hrvatska Davis Cup reprezentacija ima novog izbornika: Brzo stiže i službeni debi
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Jedan od najboljih igrača parova na svijetu i osvajač triju Grand Slamova u parovima

11.8.2025.
17:21
HINA
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza u ponedjeljak je na mjesto izbornika hrvatske Davis Cup reprezentacije imenovao Ivana Dodiga, koji će na toj poziciji zamijeniti Velimira Zovka, priopćio je HTS.

Dodig će prvi put u toj ulozi voditi Hrvatsku u susretu drugog kola Qualifier faze protiv Francuske u Osijeku 12. i 13. rujna.

Ivan Dodig (40) je još uvijek aktivni tenisač i jedan od najboljih igrača parova na svijetu, te je osvajač triju Grand Slamova u parovima. 

Hrvatski teniski savez zahvaljuje Velimiru Zovku na dosadašnjem angažmanu,te mu želi puno uspjeha u budućem radu.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna Diana Prćić donosi najnovije informacije iz svijeta tenisa

Ivan DodigHrvatski Teniski SavezDavis Cup
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RASPLET DRAME /
Hrvatska Davis Cup reprezentacija ima novog izbornika: Brzo stiže i službeni debi