RASPLET DRAME /
Hrvatska Davis Cup reprezentacija ima novog izbornika: Brzo stiže i službeni debi
Jedan od najboljih igrača parova na svijetu i osvajač triju Grand Slamova u parovima
11.8.2025.
17:21
Sanjin Strukic/pixsell
Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza u ponedjeljak je na mjesto izbornika hrvatske Davis Cup reprezentacije imenovao Ivana Dodiga, koji će na toj poziciji zamijeniti Velimira Zovka, priopćio je HTS.
Dodig će prvi put u toj ulozi voditi Hrvatsku u susretu drugog kola Qualifier faze protiv Francuske u Osijeku 12. i 13. rujna.
Ivan Dodig (40) je još uvijek aktivni tenisač i jedan od najboljih igrača parova na svijetu, te je osvajač triju Grand Slamova u parovima.
Hrvatski teniski savez zahvaljuje Velimiru Zovku na dosadašnjem angažmanu,te mu želi puno uspjeha u budućem radu.
POGLEDAJTE VIDEO: Donna Diana Prćić donosi najnovije informacije iz svijeta tenisa
Pročitaj i ovo
najčitanije
'TOČKA BEZ POVRATKA' /
Situacija u susjedstvu izmiče kontroli? 'Tražimo zaštitu od ruskih prijetnji'
DOŠLI SU PO NOVI ŽIVOT /
Dramatičan trailer za novu sezonu 'Života na vagi': 'To je borba koju mnogi vode tiho'
SUCI ZA PROLAZ /
Poznato tko će suditi veliku utakmicu Hajduka u Tirani: Mlada ekipa kroji europsku sudbinu Bijelih
SLAĐE NIJE MOGLO /
Angažirao je psa da snimi zaruke, a rezultat je kao iz filma: Internet je dirnut do suza
OBRAČUN KRIMINALACA /
Darko 'Chicago' brutalno prebijen u klubu: Trojica ga mlatila po glavi, bori se za život
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZAPRIJETIO KUĆAMA /
Usred noći veliki požar kod Omiša! Bježali mještani i turisti, jutros stigli kanaderi
LJETO U VODICAMA /
Ovo je sezona koja se ne propušta
RASPLET DRAME /
Hrvatska Davis Cup reprezentacija ima novog izbornika: Brzo stiže i službeni debi