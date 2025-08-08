Drama u hrvatskom tenisu: Ivan Dodig postaje novi izbornik reprezentacije?
Predsjednik Hrvatskog teniskog saveza ima plan za promjenu izbornika
Legendarni hrvatski tenisač Ivan Dodig postat će novi izbornik hrvatske teniske reprezentacije, javljaju Sportske novosti.
Predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, Zdravko Marić za ponedjeljak je sazvao sjednicu uporavnog odbora HTS-a na kojoj će biti jedna toča dnevnog reda - prijedlog smjene dosadašnjeg izbornika Velimira Zovka i imenoivanje Dodiga na njegovo mjesto.
Marić je navodno već neko vrijeme planirao smjenu Zovka i dolazak novog izbornika, a problem je nastao kada je Stručni odbor imao otpor prema njegovoj samovolji.
No, to ga nije spriječilo da sazove sjednicu upravnog odbora koji jedini može smjenjivati i imenovati izbornike.
Dodig (40) koji je još uvijek akrivni tenisač, ako postane izbornikom, prvi zadatak će imati u dvoboju s Francuskom u Davis Cupu 12. i 13. rujna u Osijeku.
