Ivanišević odgovorio slavnom kritičaru: 'Bolje da ne kažem što mislim o njemu'

Stefanos Tsitsipas i Goran Ivanišević prekinuli su suradnju nakon samo dva mjeseca i dva turnira koji nisu prošli dobro za grčkog tenisača. Na samom početku suradnje, mnogi su predviđali kako Ivanišević neće imati dovoljno strpljenja da vrati Grka na pravi put jer već dugo nije doboro ni fizički ni psihički, a njegov tenis je daleko od vrhunskog.

Ivanišević je posao Tsitsipasovog trenera preuzeo od njegovog oca koji će ponovno preuzeti tu ulogu nakon razočaravajućih predstava Grka na travnatom dijelu sezone. Podsjetimo, nakon ispadanja u prvom kolu Wimbledona, Ivanišević je za Tstitsipasa rekao kako je najnespremniji tenisač kojeg je vidio:

"To sam ja i njemu rekao. Samo sam u svom stilu izjavio da ni psihički ni fizički nije spreman igrati tenis, što se vidjelo na Wimbledonu. Dok ne riješi problem s leđima i sam sa sobom, neće uspjeti. Ako želi igrati tenis, igrač je za top 10. Ali ako nisi u glavi, fizički i psihički spreman, nemaš što raditi na terenu" - rekao je tada Goran.

Njegove riječi nekima nisu najbolje sjele pa je tako bivši trener Serene Williams Patrick Mouratoglou oštro kritizirao Ivaniševićevu izjavu: "Iskreno, to nema nikakve veze s treniranjem. Rekao je da Stefanos ništa ne radi kako treba, da mora mijenjati navike. To nije treniranje, to je suprotno od onoga što bi trener trebao raditi. Možete govoriti o svom igraču javno, ali ne tako da ga bacite vukovima. Većina tih stvari mora ostati unutar ekipe. Ne znam sve detalje, ali na temelju onoga što sam vidio, iznenadilo bi me da njihova suradnja potraje. Povjerenje se gradi od početka, a ovakvim pristupom se ono ne zaslužuje" - rekao je.

Goran Ivanisevic on Patrick Mouratoglou comments regarding his criticism of Tsitsipas



“If he has a problem with me, he should call me. I don't go around & talk what I think about him. I better not say what I think about him." 💀💀💀💀



(via @achakv87)



pic.twitter.com/uE2xyIkVnB