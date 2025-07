Bio je na pragu velike senzacije pa predao u suzama: 'Nemam osjećaj da sam pobijedio'

Grigor Dimitrov bio je na pragu senzacije, protiv prvog tenisača svijeta na Centralnom terenu Wimbledona, vodio je 2:0 u setovima i pri rezultatu 2:2 u trećem setu pao na tlo u bolovima.

Griša je ozbiljno povrijedio desno rame, odnosno pektoralni mišić i morao predati meč u suzama. Od bolova je jedva pružio ruku Sinneru i glavnom sucu. Prava je to šteta jer Dimitrov je u 35. godini bio pred plasmanom u četvrtfinale Wimbledona i pred izbacivanjem prvog nositelja, a sad je predao meč u petom Grand slamu zaredom. Jannik Sinner i sam je bio u čudu i vrlo sportski je prihvatio cijelu situaciju.

'Ne znam što bih rekao. Nevjerojatno koliko je imao peha'

"Nemam osjećaj da sam pobijedio, ovo je nesretni trenutak kojem svjedočimo Mnogo se mučio s ozljedama na posljednjim Grand Slamovima, tako da ga je jako teško ponovno vidjeti s ovom ozljedom. Svi smo po njegovoj reakciji vidjeli koliko mu je stalo do sporta. On je jedan od najmarljivijih igrača na turneji i ovo je velika šteta", rekao je svjetski broj jedan nakon meča.

„Ne znam što bih rekao jer je on nevjerojatan igrač i svi smo to danas vidjeli“, rekao je Sinner, koji će sljedeći igrati protiv desetog nositelja, Amerikanca Bena Sheltona.

"Imao je toliko peha u posljednjih nekoliko godina. On mi je dobar prijatelj i jako se dobro razumijemo i izvan terena. Vidjevši ga u ovoj poziciji, ako bi postojala prilika da igra u sljedećem kolu, zaslužio bi je. Uglavnom se nadam da će se brzo oporaviti“, rekao je sportski Sinner.

I sam Sinner je tijekom meča imao problema s laktom i rekao je da će otići na magnetnu rezonancu nakon meča kako bi se vidjelo ima li neka ozbiljnija potvrda.

