Pobjednik Umaga otkrio jutarnju dramu zbog koje umalo nije nastupio. Evo koliko je na kraju zaradio

Luciano Darderi, 23-godišnja uspinjuća zvijezda talijanskog tenisa, pobjednik je 35. izdanja ATP turnira Plava Laguna Croatia Open u Umagu, a u subotnjem dvoboju za naslov, koji je većim dijelom odigran po kišnom vremenu, svladao je 27-godišnjeg Španjolca Carlosa Tabernera (ATP - 111.) sa 6-3, 6-3 za 86 minuta.

Darderi (ATP - 46.) je u svom četvrtom finalu došao i do četvrtog naslova, pridruživši Umag popisu na kojem su do sada bili argentinska Cordoba iz 2024. te Marakeš i Bastad iz ove godine. Simbolično, četvrtim naslovom na ATP Touru postao je četvrti talijanski tenisač koji je podigao pobjednički trofej u Stella Marisu, došavši u društvo Fabija Fogninija (2016.), Marca Cecchinata (2018.) i Jannika Sinnera (2022.). Simbolici tu nije kraj, jer je Darderi kao pobjednik 35. izdanja Plava Laguna Croatia Opena došao na 35. mjesto nove ATP ljestvice.

Kiša pomogla Darderiju

Kiša, koja je u Umagu postala dijelom tradicije, jer je obično barem jednom u tjednu poremetila raspored, stigla je neposredno pred predviđeni početak finalnog meča. Tako je finale započeo s 30 minuta kašnjenja, ali se kiša ponovno vratila nakon tri odigrana gema. Luciano Darderi se takvim uvjetima bolje prilagodio i kod vodstva 3-2 došao je do prilike za 'break'. Carlos Taberner je od suca tražio da dvoboj bude prekinut, ali njegov zahtjev nije uslišan. Kad je Darderi osvojio sljedeći poen i došao do 'breaka', uslijedio je prvi od dva duža prekida.

"Mislim da je to bilo ključno. Kiša je usporila teren, što je meni odgovaralo. Udarao sam snažno, a sve lopte su mi završavale u terenu. To mi je puno pomoglo. Prekidi su mi dobro došli, jer sam nakon njih svaki put dobro servirao. Sve u svemu, bio je dobar meč, mislim da sam igrao dobro od početka, ne samo u finalu nego tijekom cijelog turnira i sad držim ovaj trofej u rukama", rekao je novi umaški pobjednik koji je došao pun samopouzdanja nakon osvajanja naslova u švedskom Bastadu.

"U zadnja dva tjedna sam igrao stvarno dobro. Svaki sam se dan dobro osjećao na terenu. Iznimno sam zadovoljan razinom svoje igre u posljednja dva tjedna."

Ujutro sam mislio da neću biti u stanju igrati finale

No, neprestano igranje dovelo je i do malog zamora pa je Darderi umašku pobjedu proslavio uz bolan izraz lica, jer je u zadnjem gemu meča ozlijedio skočni zglob. Štoviše, na konferenciji za medije je otkrio da je njegov nastup u finalu bio upitan.

"Kad sam se probudio ujutro osjećao sam snažnu bol u nozi. Mislio sam da neću biti u stanju igrati finale. No, tijekom dana se stanje popravilo. Sve do 5-3 i 15-15 u drugom setu, kad sam napravio krivi pokret i osjetio bol u skočnom zglobu. I sad osjećam bol, tako da ću morati razgovarati sa svojom ekipom što ću napraviti sljedeći tjedan. Mislim da ću uzeti kraći odmor, jer su protekla dva tjedna bila stvarno naporna, a onda se pripremiti za sezonu na tvrdoj podlozi."

Darderi je za naslov u Stella Marisu osvojio 250 bodova i novčanu nagradu od 90.675 eura.

Iako nije uspio postati četvrti Carlos peharom pobjednika Croatia Opena, 27-godišnji debitant u finalu na ATP Touru nije bio razočaran. Kako bi i bio! Mnogo je toga napravio u ovom tjednu što mu nikada prije nije pošlo za rukom.

Zadovoljan i Taberner, došao do renkinga karijere

"Pamtit ću prvu pobjedu protiv Top 20 igrača, došao sam do prvog polufinala, a onda i do prvog finala na ATP Touru. Cijeli život ću se sjećati ovog tjedna. Nadam se da ću imati još ovakvih tjedana, čak i boljih, ali ovaj ću sigurno pamtiti."

Carlos Taberner je u ovom tjednu doista igrao sjajan tenis, ali mu je u finalu popustila koncentracija prije prvog prekida, kad je prvi put u meču izgubio servis.

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

"Kad bih mogao ponovno igrati ovaj meč, potrudio bih se da bolje kontroliram tu situaciju. On je to uspio bolje od mene i zato je mogao bolje igrati. Mislim da sam mogao bolje servirati i biti agresivniji, što je on činio bolje od mene. Činilo mi se da je u oba seta vrlo brzo došao do 'breaka'. Borio sam se i nisam igrao loše, ali mislim da sam mogao igrati puno bolje. Razlika nije bila velika, ali on je zasluženo pobijedio."

Unatoč razumljivom razočaranju zbog poraza, Španjolac je u Umagu zaradio dovoljno bodova za skok na 84. mjesto pojedinačne ATP ljestvice, što mu je novi najbolji renking u karijeri.

"To mi je bio jedan od motiva kad sam bio ozlijeđen, kad situacija nije bila dobra, kad sam u travnju prošle godine bio na 400. mjestu. To me čini ponosnim. Još sam ponosniji zbog ovotjednih rezultata. Želim zadržati ovu razinu igre i još je popraviti. U ponedjeljak ću uzeti slobodan dan, a od utorka sam spreman ponovno naporno raditi na svom napretku", zaključio je Taberner koji će Umag napustiti bogatiji za 52.890 eura i prepun uspomena.

