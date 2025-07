Španjolac igra tenis karijere u Umagu! Ostavio Džumhura na tri gema za prvo finale

Talijanski 23-godišnjak Luciano Darderi i 27-godišnji Španjolac Carlos Taberner finalisti su 35. izdanja umaškog ATP turnira Plava Laguna Croatia Opena. Bit će to peti španjolsko-talijanski obračun za naslov u umaškom Stella Marisu.

Drugi nositelj Darderi (ATP - 46.) je u petak u prvom polufinalnom dvoboju sa 7-6 (6), 6-3 svladao trećeg nositelja, Argentinca Camila Uga Carabellija (ATP - 51.), da bi u drugom polufinalu Carlos Taberner (ATP - 111.) iznenadio četvrtog nositelja, najboljeg bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura (ATP - 61.), te ga pobijedio sa 6-2, 6-1.

Darderi će u subotu po četvrti put u karijeri, a treći put u ovoj godini igrati za pobjednički trofej na ATP Touru i pokušati zadržati stopostotan učinak u finalima (3-0), dok je Taberner nakon premijernog ulaska u polufinale, prvi put došao u priliku boriti se za naslov na ovoj razini.

Drugi gem imao 34 poena

Da bi to ostvario, morao je u maratonskom meču osmine finala, koji je trajao tri sata i 21 minutu, pobjediti prvog nositelja i branitelja prošlogodišnjeg naslova, Argentinca Francisca Cerundola (ATP - 19.), što mu je bila prva pobjeda protiv igrača iz Top 20. Za plasman u polufinale je svladao Nizozemca Jespera de Jonga, koji je došao u Umag kao finalist Bastada, a u finalu ga čeka i pobjednik tog istog turnira, koji je niz nastavio u Umagu i došao do osme uzastopne pobjede.

Protiv Damira Džumhura je Španjolac djelovao nepogrešivo, iako je u drugom, maratonskom gemu od 34 poena, propustio čak šest prilika za 'break'.

"Borili smo se kao 'životinje' u tom gemu. Trajao je skoro kao cijeli set. No, nakon toga sam igrao stvarno dobro", rekao je Taberner nakon što je postao 13. španjolski igrač koji je došao do finala umaškog turnira u pojedinačnoj konkurenciji.

Mnogo je toga na ovom turniru napravio prvi put u karijeri, a sad mu je ostalo još samo da u svom prvom finalu pokuša osvojiti i prvi naslov.

"Ne razmišljam o tome. Moje su misli usmjerene na ono što moram napraviti da bih bio konkurentan, a to nije nimalo lako. Razmišljam o onome što moram raditi kad sam na terenu, a ostalo me ne zanima Zasad je to bila dobitna formula."

Protiv Damir Džumhura je odigrao gotovo savršen meč, a smatra da će mu upravo takav biti potreban da bi imao šansu u finalu protiv igrača koji je u pobjedničkom nizu.

Peto talijansko-španjolsko finale

"Da, mislim da on ima tri naslova i igra kao 'zvijer'. Ja ću morati biti na sto posto kvalitete i sto posto intenziteta da bih imao šansu. Dat ću sve od sebe i vidjet ćemo što će mi to donijeti", poručio je Taberner.

U dosadašnja četiri španjolsko-talijanska obračuna za trofej umaškog pobjednika Španjolci su bili uspješniji i vode 3-1. Carlos Moya je 2003. svladao Filippa Volandrija, Juan Carlos Ferrero je 2010. nadigrao Potita Staracea, a Tommy Robredo je 2013. bio bolji od Fabija Fogninija. Španjolsku nadmoć je uspio prekinuti tek Jannik Sinner koji je u nezaboravnom finalu 2022. ostavio Carlosa Alcaraza bez obrane naslova u Stella Marisu.

Luciano Darderi može postati četvrti Talijan koji će osvojiti umaški trofej i doći na popis na kojem su Fabio Fognini (2016.), Marco Cecchinato (2018.) i Jannik Sinner (2022.).

POGLEDAJTE VIDEO: Goran Ivanišević o rastanku s Tsitsipasom: 'Stojim iza svega što sam rekao'